Samuel pide en redes sociales un “sí” a Mariana; sería para lanzarse por la presidencia

Después de que el miércoles Samuel García confirmó que va por “la grande” y sólo espera el permiso de su esposa, Mariana Rodríguez, para lanzarse por la candidatura a la presidencia de México, el gobernador recurrió a Instagram para pedir a la titular de AMAR a Nuevo León que diga “sí”.

Y aunque no está del todo claro si es para lanzarse como candidato, el mandatario estatal recurrió a una historia de Instagram recordando a Rodríguez las veces que él le dio una respuesta afirmativa.

“Bebesini... Mariana... mi amor. Así como cuando me llegaste y te dije que sí para ser novios, recuérdalo. Así como cuando te di el anillo para casarnos y me dijste que sí”, señaló García en el video de menos de un minuto.

Hoy, Nuevo León y un servidor, añadió García, te pide de nuevo un “sí”.

“¿Lo vas a hacer?”, preguntó el mandatario al final de la grabación.

El miércoles, durante la inauguración de un destacamento de Fuerza Civil en Salinas Victoria, García reveló que sí va por la candidatura (a la presidencia).

“A mí Mariana todavía no me deja irme por la ´grande´, pero ahí voy, ahí ando”.

El 5 de diciembre de 2022, el gobernador de Nuevo León, reveló su interés en ser aspirante a la presidencia de México.

Durante una conferencia en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano (MC), García aseguró que se apuntaba.

“Me apunto”, confirmó el gobernador, refiriéndose a las corcholatas y otros aspirantes a gobernar la República Mexicana, asegurando que tiene las posibilidades de ganar en las próximas elecciones.

El emecista confirmó que en su gobierno está demostrado que “no necesitan a nadie”, porque MC fue elegido por los habitantes de Monterrey, ya que “ganó solo y bien”.

Pero en abril de este año dijo que la presidencia de la República no estaba en su radar.

“No puede salir uno, y en política ¡peor!, te va bien y ¡no, ya es presidenciable¡, y ¡bolas!, te dejan tuerto. No es el momento, no lo digo por política, yo no traigo en el radar el 24, lo digo por Nuevo León”, expresó el gobernador.

“Hoy Nuevo León, el T-MEC, el nearshoring, la prosperidad económica… las mejores universidades, un gobierno incorruptible y una sociedad que va saliendo del covid, ¡pues es el momento!, no hay otro para que Nuevo León diga ¡aquí estamos presentes!”.