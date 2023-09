Movimiento Ciudadano definirá el 20 de enero a su candidato presidencial

Como aún hay tiempo suficiente, el 20 de enero Movimiento Ciudadano definirá a la carta con la que el partido buscará la presidencia del 2024, dijo Dante Delgado, líder nacional.

El dirigente estuvo este sábado en Monterrey para asistir al Segundo Informe de Gobierno del alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas.

Te puede interesar: Dante Delgado anuncia retiro de la política si MC tiene menos votos que FAM

“La campaña empezará el 3 de marzo, hay tiempo suficiente. Además, lo he dicho antes y lo quiero reiterar desde Monterrey, Movimiento Ciudadano ganará la Presidencia de la República, el próximo año”, señaló el emecista.

Delgado indicó que el viernes de la próxima semana el partido naranja lanzará la convocatoria para el cargo, además de las candidaturas para diputados federales y senadores.

“Vamos a ver el viernes 29 estas acciones y poder esperar que se registren quienes así lo desean y empezar con las precampañas en un tiempo al 29 de noviembre”, añadió Delgado.

Indicó que MC es la única organización que está cumpliendo en tiempo y forma con la normatividad establecida en la legislación electoral.

“Quiero recordar que apenas hace dos semanas se instaló el Consejo General que dió inicio al proceso electoral, de tal suerte que nosotros notificaremos en octubre, al Consejo General, la convocatoria que vamos a aprobar el próximo viernes”.

Esto, dijo, les dará oportunidad de se puedan registrar más de dos aspirantes a diferentes cargos.

“Y, además, iniciar en términos de la ley las precampañas que en términos de la ley duran 60 días”.

Sobre las declaraciones de Samuel García respecto a que espera el permiso de su esposa Mariana Rodríguez para lanzarse por “la grande”, Delgado indicó que las decisiones familiares deben ser muy importantes siempre.

“Yo lo que hacía siempre que me he lanzado a candidaturas es convencer a Tere porque si no es muy difícil que vayas campaña sin plena confianza, sin mera solidaridad familiar, pero adicionalmente tiene que cumplir con todas las formalidades que establece las normas”, explicó.