Bellas por dentro y por fuera, Mi Belleza Interna 2023 empodera a mujeres privadas de la libertad

Demostraron su dominio sobre la pasarela, respondieron preguntas sobre cultura general e hicieron gala de porte y elegancia. Todas iban con la idea de ganar la corona, como en todo certamen de belleza, pero en este caso las misses era mujeres privadas de la libertad, pertenecientes a los centros de reinserción social de Nuevo León.

Para promover la motivación y resaltar su belleza interior, confianza y autoestima, se llevó a cabo la clausura del primer programa Mi Belleza Interna 2023, como parte del Modelo Integral de Reinserción Social del Sistema Penitenciario de Nuevo León.

Las actividades, impartidas por instructores profesionales de la sociedad civil, se realizaron durante siete semanas en el Centro de Reinserción Social Femenil.

Allí se ofrecieron talleres de desarrollo humano, fortalecimiento de valores y autoestima, actividades artísticas, prevención de adicciones, modelaje, empoderamiento y maquillaje.

Las autoridades penitenciarias entregaron reconocimientos a las 104 participantes, de las cuales 30 obtuvieron el mejor promedio en las evaluaciones.

Estas concursantes formaron parte de una pasarela de gala y respondieron preguntas elaboradas de acuerdo con un examen previamente realizado.

Hubo más de 100 concursantes y 30 finalistas. Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad

”Me enorgullece tener aquí la presencia del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que supervisa de primera mano lo que estamos haciendo aquí, el crecimiento de las mujeres en prisión. También me complace que estén aquí sus familiares”, dijo César Daniel Ramírez, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria.

Indicó que es un placer que vean de primera mano todo el esfuerzo que están haciendo y todo lo que están aprendiendo.

El jurado, compuesto por destacados profesionales en moda, diseño e imagen, evaluó la oratoria, presencia y elegancia, así como las habilidades y aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de los talleres del programa.

Eligieron a las tres mejores calificadas del programa, quienes recibieron coronas, además de regalos en especie y un estímulo económico.

Profesionales de diferentes áreas evaluaron a las participantes. Foto: Cortesía de Secretaría de Seguridad

En nombre de las mujeres privadas de la libertad, Nancy ofreció un mensaje en el que destacó el respaldo de las autoridades penitenciarias y del Gobierno de Nuevo León.

”Muchas compañeras llegan con miedo, y nosotras siempre les decimos que aquí eso no sucede, porque el Gobierno está presente y nos respalda a cada una de nosotras. A pesar de las razones por las que estamos aquí, para ellos no somos sólo expedientes judiciales: somos mujeres, madres, hijas y miembros de la sociedad, y lo único que estamos haciendo es resaltar nuestra belleza, porque la belleza no se limita a lo que se ve, sino a lo que llevamos dentro y podemos compartir con los demás”, expresó.

En el evento estuvieron presentes autoridades de la Agencia de Administración Penitenciaria, el asesor rstatal de Política Penitenciaria, Jesús Héctor Grijalva Tapia, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González y funcionarios de diversas dependencias del Gobierno de Nuevo León.

Además, representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de las personas privadas de la libertad.