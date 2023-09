Nervios de acero, encuentro muy muy cercano con un oso en Chipinque

Este oso no le hizo el feo a los tacos, enchiladas, la salsa y todo tipo de antojitos mexicanos que una familia disfrutaba en el Parque Chipinque.

El oso negro de tamaño mediano irrumpió en plena convivencia y subió a la mesa para devorar la comida.

Esto no tendría nada de particular ya que no es primer plantígrado que llega sin ser invitado.

Lo sorprendente es que una mujer permaneció sentada en una banca y confortando a un niño, evidentemente asustado, a quien le tapa la cara para que no vea al oso que por un momento se acerca demasiado al menor para olfatear.

Valientemente, la mujer mantiene la calma y sin perder de vista al animal sigue cada uno de sus movimientos mientras otra persona graba el momento.

En la mesa hay otra mujer que también opta por no moverse.

Cuando el oso termina de comer se retira tranquilamente y se encamina rumbo a la sierra no sin antes dar un último vistazo a la familia.