El agua de La Huasteca... se queda en La Huasteca, gobernador de SLP rechaza proyecto de Monterrey VI

Aunque reiteró su aprecio por Samuel García y Américo Villarreal, gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente, Ricardo Gallardo aseguró que “el agua de La Huasteca... ¡se queda en La Huasteca!”.

El mandatario de San Luis Potosí calificó de “ecocidio” que se pretenda llevar agua de esa zona para el proyecto de Monterrey VI con el que se pretende aliviar la escasez el líquido.

Destacó que es una “locura” que atractivos turísticos de San Luis Potosí se queden sin agua a pesar de que gran parte del líquido está contaminado por desagües provenientes de Hidalgo y Estado de México.

Nuevo León, se informó, busca tratarla para poder hacer uso de ella.

“He hablado son Samuel muchas veces, en días pasados hablé con él, me voy a reunir con él y con Américo (Villarreal) porque también está queriendo empujar el proyecto”, señaló Gallardo, “yo respeto a los dos gobernadores, son mis amigos, los quiero mucho, pero también tienen qué entender la postura de la gente de San Luis”.

El gobernador potosino reiteró que sería un ecocidio llevarse el agua de La Huasteca.

“Si se la quieren llevar de Veracruz, si se la quieren llevar de Tamaulipas no hay ningún problema. Yo no me opongo a eso, pero el agua de La Huasteca ¡se va a quedar en La Huasteca!”, afirmó Gallardo.