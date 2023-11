Indira Kempis señala que la política en NL no puede ser un kinder y los políticos unos niños ante las crisis del estado

Para la senadora por Nuevo León Indira Kempis lo importante no son los colores de los partidos políticos sino la decisión de una autoridad, como el Congreso del estado, por eso respalda la designación de Arturo Salinas como gobernador interino.

Kempis y el presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia se reunieron en un hotel del Centro de Monterrey para hablar sobre las problemáticas que aquejan a la entidad como contaminación, movilidad y seguridad.

“Si el estado respalda esa decisión (de Salinas) ahí voy a estar. Yo no le pongo nombre ni color a los cargos porque los cargos son de la gente para el caso, de la ciudadanía”, expresó la emecista. ”Si esa decisión está avalada por las leyes y por el Congreso del estado mi obligación, así no me pareciera, es respetar y es acordar por el bien de la gente de Nuevo León. Tenemos problemas: seguridad, transporte, aire más lo que se acumule”.

Kempis destacó que es importante garantizar la paz y la tranquilidad a Nuevo León.

“Si la clase política no está en ese entendido le está faltando al respeto a la tranquilidad también de la gente porque nosotros tomamos las decisiones de la vida pública de este estado y no podemos ser y, con todo respeto a los niños que son muy inteligentes, pero no podemos ser un kinder y unos niños frente a la crisis que hoy tenemos a tantos problemas que debemos resolver”, afirmó la senadora.

Cuestionó si se está viviendo en un grado de psicosis de persecución política.

“¿Es real? Me tendría yo que estar preguntando: ¿si hoy al llegar a mi casa me voy a bañar porque va a haber agua?, o ¿le puede pasar algo a mi familia?”, preguntó Kempis. “No podemos vivir así. De verdad, las personas que participamos en política no podemos llegar a nuestra casa pensando que alguien lo va a tomar a mal, por eso lo hacemos de forma transparente.

“No tenemos nada qué ocultar, nos hemos tomado un café, porque la transparencia y la democracia se defienden con los hechos. Yo no quiero vivir en un estado donde la gente tenga que salir a la calle con miedo de que algo le pase por el simple hecho de ser o pensar diferente”.

Kempis usó una frase de su abuela: “El que se enoja pierde”, refiriéndose a las personas que en lugar de construir y abonar cuestionan decisiones como las el Congreso.

“Soy legisladora, yo tengo que respetar las decisiones del Congreso del estado, no puedo hacer berrinches ante eso. Entonces, hacer un llamado a las pesronas que participamos en política de todos los partidos: Nuevo León está sobre todas las cosas, dejemos a un ladito los colores, el frenesí por tener la razón, vamos a sentarnos a hacer la paz”, pidió.

Al señalar que en la política no hay amigos, sólo intereses, Kempis no considera a Samuel García su enemigo y ella no es enemiga del gobernador.