Samuel García dice que “reventadores” califican con 5 a Salud

Molesto porque la plataforma Gobernador, ¿cómo vamos?, evaluó con un 5 a la Secretaría de Salud Samuel García llamó “reventadores” a sus integrantes.

El ejecutivo estatal señaló que las mediciones son obsoletas por haber calificado de esta manera a una de las dependencias que mejores resultados ha dado en esta administración.

Te puede interesar: Será Nuevo León ejemplo en materia de salud mental; inaugura Samuel hospital en Sabinas

“Es hasta vergonzoso que al estado, primer lugar en salud en América Latina ¡en América Latina!, lleguen con unos indicadores obsoletos por no decir equivocados”, expresó García. “Alma (Rosa Marroquín), no peles esos indicadores, tú tienes 10... bueno, no tienes 10, tienes 12″.

El miércoles Gobernador ¿cómo vamos? otorgó un 6.9 al gobierno estatal, sin embargo, García destacó que nadie pela este tipo de evaluaciones.

“No son importantes para la ciudadanía, ni los pelan. Para ellos (la gente) lo importante son los apoyos y las soluciones que reciben”, añadió.

Mientras en México, expresó, se pelean porque no hay quimios, en Nuevo León estos tratamientos contra el cáncer, se regalan.

“Por eso le pongo 10, no 12 a Alma y contradigo ese indicador, porque no hay otro estado mejor que Nuevo León en el tema de salud y tenemos a la mejor secretaria de Salud en el Estado”.

Te puede interesar: NL tiene a más de 300 mil personas afiliadas a la estrategia Cuidar tu Salud

Invitó a ¿Cómo vamos? a evaluar a la “manzana podrida” (Arturo Salinas) con menos 3 y al Congreso del estado con meno 20.