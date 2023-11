Personalidades homenajean al arqui Benavides, señalan que es la extinción de una casta de periodistas

Como una pérdida irreparable y la extinción de una casta de periodistas que nunca se recuperará, calificaron personalidades de la política y los medios el deceso del arquitecto Héctor Benavides cuyos servicios funerarios se realizaron desde temprano este martes en las Capillas del Carmen.

También lo calificaron como una gran persona, siempre preocupada por el prójimo, un hombre único.

“Venimos a lamentar la extinción de una casta”

Además de rendir homenaje al amigo, Agustín Basave Benítez, aseguró que, con tristeza, llegó a las capillas para “lamentar la extinción de una casta de hidalgos”.

Agustín Basave Benítez. Foto: Martín Fuentes

“Es una gran pérdida para Monterrey, para México. Sin duda una personalidad irremplazable, creo que esas personas ya no las hacen como antes”, señaló el exdiputado.

En ese momento, añadió, recordó una frase que su abuelo repetía.

“Me viene a la mente la oración fúnebre que hizo Luis Cabrera. En este caso, más que lamentar la muerte de un hombre venimos a lamentar la extinción de esta casta de hidalgos en la que esta patria nuestra tenía puestas sus esperanzas.

“Algo parecido podría decir yo del arqui con tristeza: la extinción de una casta de hidalgos, del periodismo en este caso”, aseguró Basave Benítez.

Muy auténtico y sencillo

Aldo Fasci, exsecretario de Seguridad de Nuevo León, solamente tiene buenos recuerdos del arquitecto.

“Además de un gran periodista fue un gran ser humano y esa parte hay que destacarla”, expresó. “Se la pasaba ayudando a la gente, no había persona que no atendiera, que no estuviera detrás de ellos para ver cómo arreglaban sus problemas... pendientísimo de sus hijos, que eran su adoración”.

Fasci lo recuerda como un hombre al que encantaban la música y los libros.

Aldo Fasci. Foto: Martín Fuentes

“Independientemente de que Nuevo León pierde un gran periodista y es un icono nacional, como ser humano se nos fue alguien que vamos a extrañar mucho”.

Un momento que el exfuncionario recuerda fue cuando Benavides lo “regañó” por mencionar que Nuevo León se volvería un estado violento.

“Una vez me dijo: ´No diga que las cosas se van a poner peor´. Y le respondí: ´¿Digo mentiras o qué arqui?´. Pero luego, en privado, me dijo: ´Es que es muy delicado, la verdad hace daño, a veces, no solamente incomoda´”, reveló Fasci.

Y ¿cómo le hace para verse tan bien?

El regidor Carlos Barona tiene una anécdota con el arqui que siempre recordará.

“En alguna ocasión platiqué con él cuando fui al estudio a una entrevista en (el programa) ´Cambios´. Me vio y me dijo: ´Amigo Barona, cada vez que lo veo se ve más joven´”.

El exalcalde de García le respondió: ´¡No arquitecto!, mejor dígame qué se toma usted... quiero verme como usted”.

Carlos Barona.

Barona señaló que se sentía muy unido con el comunicador porque en la política “estamos para ayudar, para servir”.

“Siempre preocupado por la sociedad”

Además de un gran comunicador, Héctor Benavides fue un icono del estado, de la ciudad y del país, opinó el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

“Lamentablemente venimos a despedirlo con tristeza... pero también con el orgullo de ser amigo del arquitecto Benavides”, reveló. “Tenemos muchos recuerdos, pero puedo recordar algunos como haber tenido programas de ´Cambios´ con él, debates como candidato”.

Adrián de la Garza. Foto: Martín Fuentes

Pero también, añadió De la Garza, tuvo oportunidad, en alguna ocasión, vivir experiencias de forma personal con él.

“Y puedo constatar que fue un gran ser humano, un gran padre de familia, abuelo... y con ese orgullo de haber sido amigo de él poder venir a despedirlo este día”.

El mejor recuerdo que De la Garza tiene de Benavides es que siempre fue un hombre muy preocupado por apoyar a la sociedad de Nuevo León.

“Siempre intervenía y exhortaba a las autoridades a que intervinieran para hacer su trabajo y él siempre coadyuvando”.

Fueron 45 años de amistad

Durante 45 años el matador Eloy Cavazos mantuvo amistad con Héctor Benavides, por eso al llegar a las capillas expresó que estaba atravesando un gran dolor.

“Mucha pena, un pesar muy grande porque es un gran hombre, un gran periodista, un gran señor, pero desagraciadamente todos tenemos que tomar ese camino”, destacó el extorero.

Dijo que él fue una de las personas a las que el arquitecto más ayudó.

Eloy Cavazos. Foto: Martín Fuentes

“Por lo que a mí me toca fue mi amigo... jugamos softbol juntos, me ayudó a llenar la Plaza de Toros Monterrey, cada vez que toreaba para el Hospital Universitario... para las sillitas de ruedas del Club de Leones...”.

Otros momentos que Cavazos compartió con el arquitecto fue cuando los hijos del matador le cortaron la coleta tras su despedida de los ruedos.

“Más de 45 años de tratar a Héctor... un hombre con un carisma impresionante, con una sabiduría muy grande que ayudó a mucha gente”, recordó. “No le importaba que fueras presidente de la República o el gobernador. El siempre tenía una inteligencia muy bonita para expresarse”.

“Nos enseñó a trabajar”

Azucena Uresti ingresó a Multimedios en 2004 y trabajó durante nueve años con Benavides en “Telediario”.

“Fue un golpe muy duro para todos. A pesar de que tenía 83 años y que estuvo enfermo la muerte siempre sorprende y más en casos de seres extraordinarios como él... muy tristes todos”.

Uresti indicó que el mejor consejo que le dio fue “trabajar”.

Azucena Uresti. Foto: Martín Fuentes

“A toda la generación que crecimos con el arqui nos enseñó a trabajar. El no tomaba vacaciones, prácticamente ¡nunca! No había días festivos, asueto. No importaba si era Navidad, cumpleaños. Y toda esa generación crecimos así y con la consigna de prepararnos”.