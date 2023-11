Reclaman que el Ieepc exige demasiados requisitos a candidatos independientes en NL

Integrantes del movimiento Vibra Cívica se presentaron a las afueras del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (Ieepc) para manifestar su rechazo a los requisitos, algunos prácticamente imposibles de cumplir, para registrar candidaturas ciudadanas a diputaciones locales.

Juan Carlos Pérez Góngora, vocero de la asociación, reveló que tras una sesión del Ieepc, realizada la noche del miércoles, prácticamente los 26 aspirantes fueron rechazados.

“Los compañeros que nos acompañan fueron los que presentamos solicitudes para ser aspirantes y poder, en diciembre, recolectar las firmas y cumplir con el requisito que impone la ley para poder participar en la elección del 24″, señaló Pérez Góngora.

Aunque hasta el mediodía del jueves todavía no eran oficialmente notificados que sus solicitudes fueron rechazadas, ninguno está conforme.

“Primero, lo raro fue a las 10 de la noche la junta extraordinaria del Instituto Estatal Electoral en donde, prácticamente, de los candidatos ciudadanos que se presentaron casi a todos no les autoriza ser aspirantes para la candidatura.

“Consideramos que las reglas que establece y los criterios del Instituto son exagerados ya que lo importante es la intención del ciudadano de querer participar”, detalló Pérez Góngora.

El activista indicó que entre los requerimientos impuestos por el Ieepc destacan obtener un comprobante del SAT, otro del Registro de la Propiedad, abrir una cuenta bancaria y obtener el nombre de la asociación de la Secretaría de Economía, entre otros.

Algunos de estos no pudieron ser cubiertos por los aspirantes lo cual imposibilitó sus aspiraciones.

“(La decisión) Está en manos de terceros, no en manos de los candidatos”, expresó Pérez Góngora, “creo que el criterio que aplicó ayer el Instituto fue totalmente erróneo, o sea no pueden rechazar el registro a aspirantes con requisitos o trabas que no dependen de nosotros”.

Obviamente, dijo, van a combatir la resolución y demostrarán a los consejeros que están totalmente equivocados en su actuar y pensar.

Para ello acudirán a instancias judiciales.

“Este proyecto no es necedad, nos registramos para diputaciones locales, no nos registramos en candidaturas a diputaciones federales, presidencia o alcaldías, que los partidos sigan haciendo sus propuestas”.

Pérez Góngora añadió que el Congreso no responde a los intereses de la sociedad, responde a los intereses personales y de partidos, por eso se creó el movimiento Vibra Cívica.

“Únicamente lo que buscamos en diputaciones locales es tener un Congreso ciudadano, que el poder que representa a los ciudadanos esté en manos de ciudadanos y no en manos de partidos políticos”, agregó.