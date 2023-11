Paco Cienfuegos celebra entrega número 50 mil de pares de lentes del programa “Veamos Monterrey”

Con un gran festejo fue como Francisco Cienfuegos, fundador y benefactor del programa “Veamos Monterrey”, celebró el primer aniversario junto a colaboradores y ciudadanos que fueron beneficiados con este programa.

Durante el evento en el cual estuvo acompañado por Alito Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, alcaldes, diputados locales y federal del PRI se entregaron reconocimientos a las fundaciones que hicieron posible este programa.

Foto: (Especial)

Uno de los objetivos principales de “Veamos Monterrey” es difundir la cultura de revisión de la salud visual entendiendo que existe un enemigo invisible que no lo estamos detectando, ya que después de la pandemia se incrementó el tiempo que las personas están frente a una pantalla lo cual derivó que aumentará la necesidad de usar lentes para poder ver mejor.

En el mensaje compartido a los asistentes Cienfuegos Martínez enfatizó que el programa ha sido un gran éxito desde que comenzó en escuelas de nivel básico y que ha sido el resultado de la construcción de voluntades, ya que no necesita de un cargo para seguir ayudando para que un alumno pueda ver mejor el pizarrón durante clases, un maestro que pueda educar mejor y adultos mayores puedan ver mejor, señalando que se visitaron más de 430 escuelas, templos religiosos, iglesias, centros comerciales, colonias, clubs deportivos.

Además compartió que sí estará en la boleta del 2024, mencionando que será hasta que el Frente Amplio tome las decisiones pertinentes respecto al cargo lo hará saber ya que respetará las fechas electorales para inicio de campaña.

Foto: (Especial)

“Hoy ya estamos celebrando los 50 mil lentes, es un programa que llegó para quedarse estamos celebrando aquí todo el día en compañía de la familia de las niñas y niños que puedan disfrutar este día (...) Estar en un cargo, estar en la boleta en 2024 puede ser en una alcaldía, una diputación local o federal, no importa como les dije a partir del 2021 me di cuenta que no necesito un cargo para servir, aquí está el ejemplo como hemos ayudado a 50 mil personas con un programa muy noble” señaló Paco Cienfuegos, ex diputado local del PRI.

Por último indicó que “Veamos Monterrey” seguirá visitando más lugares para beneficiar a más ciudadanos y mejorar su salud visual porque cuando las personas ven mejor, viven mejor.