“Actualmente soy un desempleado”: Luis Enrique Orozco

Aunque reconoce que en este momento es un “ciudadano de a pie”, Luis Enrique Orozco, quien durante el fin de semana fue gobernador interino de Nuevo León, agradeció el honor y confirmó que luchará para que las personas con las que convivió reciban la entrega de recursos a las que tienen derecho.

“Actualmente soy un desempleado, pero voy a gestionar con el Gobierno del estado para que cumpla con la entrega de los recursos (2 mil 500 millones de pesos) a los que tienen derecho las personas que padecen todo lo que yo vi el fin de semana y puedan acceder a la mejora en su calidad de vida”, dijo Orozco en un reel de su nueva cuenta de Instagram.

Afirmó que ser interino es el más alto honor que ha tenido y tratará de honrar el compromiso que hizo con las personas con las que convivió.

“Ya veremos qué hago en mi vida profesional futura... tengo que comer, que buscar un ingreso”, señaló. “Tengo dos niñas pequeñas que dependen totalmente de mí. Vivo en una casa de 144 metros cuadrados, que no tiene ningún lujo. Quienes me conocen saben de dónde vengo, de una familia humilde, con valores”.

Orozco expresó que fue electo porque su perfil cumplía con los requisitos y no estaba impedido (para ser designado).

“Seguramente había muchos mejores perfiles que yo para ser interino”, expresó.

El exvicefiscal y exinterino destacó que muchas personas hicieron mención de que nadie lo “peló” en el Gobierno del estado.

“Pero de verdad, si hubieran vivido lo que yo viví el fin de semana con el apoyo de ciudadanos de a pie, como yo... ya soy un ciudadano de a pie. Seguramente entenderán a lo que me refiero.

“No tengo ningún interés de ninguna especie, no busco ningún cargo político, nunca he sido un representante de elección popular. Esto (el interinato) me llegó un día que yo me encontraba trabajando como funcionario de la Fiscalía y lo tomé con responsabilidad”, destacó Orozco.