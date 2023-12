Baja demanda de autos eléctricos en EU provocaría retraso en la llegada de Tesla a NL

La baja demanda de los autos eléctricos en Estados Unidos, el mercado más importante para estos artículos, provocaría que la llegada de Tesla a Nuevo León se retrase más tiempo de lo esperado, de acuerdo a declaraciones de Fernando Turner, empresario del ramo automotriz, publicadas por el diario español “El País”.

Turner advirtió que la fábrica sí llegaría a la entidad en algún momento, pero no a la velocidad que se había planteado en un primer momento.

Esta versión reforzaría las declaraciones de Elon Musk, quien en una entrevista para el canal Munro Live, de YouTube, dijo que la llegada de la gigafactory a Santa Catarina “tomará tiempo”.

“Va a tomar tiempo la planta en México”, señaló Musk.

Turner indicó la demanda de los autos eléctricos no ha llegado a las expectativas que se tenían hace dos años.

“Esta baja demanda hace que los precios de los productos no se puedan sostener y las armadoras no tengan los mismos recursos que pensaban que iban a tener”, señaló. “La planta de Tesla puede ser que sí llegue, pero no con tanta prisa”.

“El País” indica que la gigafactory se localizaría en un terreno elegido por Musk en Santa Catarina, un municipio con poco más de 310 mil habitantes y a sólo 380 kilómetros de Austin, Texas, epicentro de las operaciones del emporio de Tesla.

“Para los expertos en el sector el mensaje es claro: Musk no ha desistido de su intención de llegar a México, pero no encenderá los motores de este centro de manufactura hasta que los pronósticos de demanda se incrementen”, destacó la versión en línea del diario español.

El 6 de diciembre, durante su participación en la glosa del Segundo Informe de Gobierno en el Congreso, Iván Rivas, a pregunta del panista Carlos de la Fuente, sobre si podía confirmar que la empresa de Musk realmente llegaría a la entidad, respondió: “Tesla sí viene a Nuevo León, será una gran fábrica”.

Rivas añadió que será la gigafactory más grande del mundo y la que más tecnología e innovación pueda permear y traer más empleos de mejor calidad.

“Es un anuncio que ha puesto a Nuevo León en los ojos del mundo, que sin duda es algo que traerá mucho beneficio para el estado con la creación de más de 5 mil empleos”, destacó Rivas.

El funcionario estatal indicó que se trata de un proyecto de inversión, el más grande en la historia de Nuevo León.

“(Tesla) Es la sexta empresa más valiosa del mundo, es la segunda empresa más innovadora a nivel mundial y, la verdad, es una empresa que se está caracterizando por su crecimiento, por su innovación y tecnología. Y finalmente, el año pasado el modelo Y de Tesla fue el más vendido del mundo”.