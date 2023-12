Este martes Tesla recibe permisos federales para iniciar construcción de gigafactory en Santa Catarina

Este martes Tesla recibirá los permisos federales para la construcción de la gigafactory en Santa Catarina, reveló el gobernador Samuel García.

Después de meses de especulaciones acerca de si la armadora de autos eléctricos llegaría o no a Nuevo León, el ejecutivo estatal indicó que ya lo pusieron a “chambear” para que todo esté en orden.

“Como ya este martes le dan a Tesla los permisos federales me pusieron a ´chambear´. Es increíble lo que están logrando, sin duda. Número uno en carros eléctricos”, expresó García.

Pero el gobernador adelantó que no solamente Tesla arribará al estado, también se instalará la compañía china BYD y Hyundai también fabricará unidades eléctricas.

“Luego está en segundo (lugar) BYD que viene a Nuevo León y Hyundai, que ya está en Nuevo León. Somos el hub de electromovilidad”, destacó.

El domingo el diario español “El País” reprodujo declaraciones del empresario automotriz Fernando Turner, quien señaló que la llegada de Tesla se retrasaría más de lo esperado por la baja demanda de autos eléctricos en Estados Unidos, principal mercado de estos.

“Esta baja demanda hace que los precios de los productos no se puedan sostener y las armadoras no tengan los mismos recursos que pensaban que iban a tener”, señaló. “La planta de Tesla puede ser que sí llegue, pero no con tanta prisa”.