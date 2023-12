Víctimas de accidentes de transporte reclaman pago de seguros y cierran calles de Monterrey

Hartos de esperar a que llegue la justicia, decenas de regios salieron a protestar por el pago de seguros a afectados por el transporte público de pasajeros en Nuevo León y cerraron la Avenida Revolución y Covarrubias en Monterrey.

Este martes personas afectadas por el incumplimiento de diversas aseguradoras demandaron atención de sus casos.

En representación de 11 familias afectadas por este tipo de hechos, reclamaban hasta 12 millones de pesos por algún familiar muerto o paralizado en alguna de sus extremidades por accidentes viales.

Candelario Maldonado, del despacho Maldonado y Asociados Abogados, reclamó el pronto pago a las familias que hoy están en litigios.

“Lo que estamos viendo es falta de atención en cumplimiento de pagos de aseguradoras y nos preguntamos: ‘¿Dónde están los automovilistas?’, ‘¿donde están las aseguradoras?’, ‘¿por qué no se hacen responsables?’”.

Maldonado señaló que el transporte público está mal.

”Van más de 100 pasajeros y los seguros no tienen capacidad para cumplir con este servicio, si ahí llegan a morir 10 personas en un accidente vial no tienen liquidez para ello y el seguro no aplica”, explicó.

Están reclamando justicia, pero también pagos por los daños morales.

Las víctimas y sus familias han esperado meses por el pago del seguro.

”Eso es otro costo, no se le puede poner valor a una vida y menos al daño espiritual, donde la gente pierde la fe, la esperanza, porque aquí hay familias que han perdido un ser querido y en otros casos algunos de ellos han perdido una extremidad y no pueden volver a trabajar y muchos de ellos son el sostén de la casa”, añadió Maldonado.

La queja de los manifestantes fue a las puertas de la Torre de Banorte, donde la aseguradora de esta compañía bancaria ha dejado en el olvido cumplir con indemnizaciones a diversos afectados del transporte público en tierras regias.

Hasta personas afectadas asistieron en sillas de ruedas, mostrando los daños y estragos por accidentes.

Al final de la manifestación la Policía de Monterrey detuvo a un presunto empleado de Banorte, quien trató de disuadir la protesta haciéndose pasar por elemento de la corporación.