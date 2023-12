Este 20 de diciembre Morena daría a conocer primer bloque de ganadores al Senado por Nuevo León

Este 20 de diciembre se daría a conocer el primer bloque de candidatos de Nuevo León al Senado por Morena, como resultado de las encuestas efectuadas por el partido.

Mario Delgado, presidente, señaló que se dará a conocer un primer bloque de candidatos a las primeras fórmulas del Senado. Un segundo bloque será dado a conocer en la primera semana de enero.

El 27 de diciembre, así como los días 4, 15 y 31 de enero, se darán a conocer los resultados de las encuestas para diputaciones federales de mayoría relativa.

“Estamos haciendo las valoraciones de todos los perfiles y garantizando la participación de todos. No hay imposiciones y no hay dedazos”, señaló Delgado.

El presidente nacional de Morena destacó que la mayor fortaleza del partido es que la elección de sus perfiles viene directamente de la decisión del pueblo

Informó que los procesos internos para definir a las candidaturas restantes siguen en curso, y se darán a conocer puntualmente los resultados.

“El pueblo manda en Morena, esa es nuestra fortaleza y la dirigencia está comprometida con lograr lo que esto siga así porque nos ha funcionado. Por eso tenemos a los mejores perfiles, porque vienen directamente de la decisión del pueblo”, añadió.

También reveló el calendario de fechas en las que se publicarán los resultados de diputaciones federales.

“Hemos decidido, por instrucciones de nuestra coordinadora, nuestra precandidata a la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum, publicar un calendario para que todo el mundo tenga la certeza de cuándo vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas”.

El próximo 27 de diciembre se darán a conocer los resultados de las encuestas para diputados federales en: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco. El 4 de enero, se publicarán los resultados de los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En tanto, el próximo 15 de enero se conocerán los resultados en: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas.

En un pequeño y último bloque, el 31 de enero se conocerán resultados del Estado de México y de Nuevo León.

En el caso de las candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales, el 21 de diciembre se darán a conocer las de Tabasco, mientras que las del resto de entidades se publicarán entre la primera semana de enero y finales de febrero.

Delgado destacó que la publicación del calendario tiene el objetivo de acabar con las noticias falsas y la rumorología.

“Insisto, otra vez a toda la militancia, que tengan paciencia; que estamos haciendo las mediciones; que estamos haciendo las valoraciones de sus perfiles, que estamos garantizando la participación de todas y todos. No hay imposiciones, no hay dedazos, no hay palomeos, no hay bendiciones, nada”, aseguró el morenista.