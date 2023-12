Casas para migrantes en NL están listas para el Éxodo de la Pobreza, aunque creen poco probable llegada masiva al estado

Aunque la caravana de migrantes, autodenominada el Éxodo de la Pobreza, está integrada por unas 10 mil personas que se dirigen a Estados Unidos, es poco probable que una gran cantidad de ellos lleguen a Nuevo León.

De acuerdo a información de amigos o familiares que ya se encuentran en el estado, muchos de ellos seguirán la ruta del Pacífico o usarán a Coahuila como puerta de acceso a la Unión Americana.

Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, señaló que la información que este albergue recibe es directo y confiable.

“Debo precisar, a partir de las fuentes que tenemos, directamente con las personas migrantes que tienen familiares, parientes o amigos que vienen en la caravana, que no es una seguridad (que lleguen los migrantes a NL), nunca lo es porque los flujos migratorios son impredecibles”.

Por ello, indicó Zavala, no pueden garantizar que una gran cantidad de personas en situación de tránsito vaya a llegar a la entidad.

“Ellos nos van diciendo que si van a llegar a Monterrey, no hay una absoluta seguridad de que vayan a llegar, ni siquiera una parte de la caravana porque es muy probable que siga su trayecto hacia Estados Unidos.

“Normalmente lo hacen por Coahuila, aunque este estado ya ha anunciado medidas estrictas de contención y eso nos preocupa porque eso podría tener varios escenarios para la caravana o irse definitivaemte hacia el norte por la ruta del Pacífico”.

Hacia Monterrey, destacó Zavala, podía venir un grupo, pero no una multitud.

“Definitivamente muchos creen que por el Año Nuevo va a haber menos vigilancia, obviamente eso lleva consigo la información de quienes quieren hacer negocio con ellos. Como decimos: ´A río revuelto, ganancia de pescadores´”.

Los “coyotes”, casi siempre engañan a los integrantes de la caravana, en esta época les aseguran que la frontera va a estar menos vigilada por las fiestas decembrinas

“Eso les lleva a crear supuestos a personas que, lamentablemente, no tienen mucha educación o mucha información en el contexto político”, detalló el director de Casa Monarca, " y por eso aprovechan como una fuerza de comunicación por lo que representa la cantidad de personas, pero no existe una uniformidad para decir: ´En su momento vamos a seguir todos juntos para un lado, no necesariamente por la experiencia de otras caravanas´”.

Zavala reiteró que los flujos migratorios son impredecibles.

“Inclusive desde la academia, desde los contextos de estudio constante no se puede predecir por qué estas personas, de repente, de un día para otro cambian a partir de un contexto particular o familiar o si ven a Monterrey como una opción para llegar y trabajar un tiempo para después seguir su camino”.

En Nuevo León, actualmente hay tres casas y otra que está por abrir para dar albergue a los migrantes.

“Nos comunicamos las tres casas y nos organizamos. Hay un plan de contingencia si llegaran a venir muchísimas personas, estamos atentos a lo que significa recibir a gran cantidad de gente”, señaló.

Incluso, dijo Zavala, en lo que se conoce como Comisión Arquidiocesana de Atención Integral a las Personas Migrantes, se ha visto a la Basílica de Guadalupe como una opción también para recibirlos en la explanada.

“En caravanas anteriores, ante este contexto, nos hemos, de alguna manera preparado con baños, con facilidades para que estén cómodos. Trabajamos con empresas que instalan carpas y todo eso que se ha previsto en anteriores circunstancias”.

Pero Zavala insistió en que no tienen la absoluta certeza de que vengan demasiadas personas en tránsito hacia Estados Unidos.

“Lo que sí sabemos es que muchos de ellos se quieren entregar, los que lo quieren hacer es porque tienen menores y buscan que esos menores sean su ingreso a Estados Unidos”, añadió Zavala.

¿Trabajar en Nuevo León?

Casa Monarca, tiene un equipo legal para ayudar a las personas en situación de tránsito a legalizar su estancia en Nuevo León en caso de que lo deseen.

“Trabajo hay”, aseguró Zavala, “lo que se necesita es mano de obra”.

Daniel García Rosales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), reveló que tienen un déficit de hasta 14 mil puestos sin ocupar.

“Estamos trabajando para que muchos migrantes puedan tener su estancia legal en el estado y logren colocarse en los trabajos para que tengan acceso al Seguro Social, a abrir cuenta de banco y un salario seguro”, señaló García Rosales.

Jesús Nader Marcos, presidente de la Asociación de Hoteles en Nuevo León, también es de la idea de emplear a migrantes para cubrir las mil vacantes que actualmente tiene la industria.