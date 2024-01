Samuel García no cobra sueldo como gobernador, pero pide le descuenten el día

A través de una historia de Instagram, el gobernador Samuel García compartió un documento en el que solicita a Gloria Morales, secretaria de Administración del gobierno estatal que se le descuente el sueldo del día (10 de enero) porque atenderá un evento personal.

Esto, a pesar de que el ejecutivo estatal revela que nunca ha cobrado su salario porque lo dona al DIF.

La hoja fechada de recibido el 8 de enero indica que este día 10, García se ausentará del estado.

“Por medio de la presente, me permito informarle que atendiendo una actividad de índole personal, le solicito se me descuente el siguiente día laboral:

Fecha: 10 de enero 2024

Servidor público: DR. Samuel Alejandro García Sepúlveda”.

Lo anterior, añadió, no obstante el sueldo que percibe como gobernador Constitucional del estado de Nuevo León, se dona en su totalidad a organizaciones benéficas de diversos rubros.

Este es el documento que envió el gobernador solicitando se le descuente el día. Foto: Instagram

El ejecutivo añadió que este miércoles acude a un evento personal en CDMX.

“Ya pedí me descuenten el día (nunca he cobrado sueldo, se dona al DIF) Luego voy a la SCJN y me regreso a las 2 a NL”, agregó.

En otra historia, García explicó que acompañará a su compadre Jorge Álvarez Máynez a su registro como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México y también a la sesión de la Suprema Corte para la resolución de una Controversia Constitucional presentada por él en contra del PRIAN en Nuevo León.