Karina Barrón se registra como candidata al Senado porque es una vieja “entrona”

Como una vieja “entrona” que necesita de un equipo “entrón” para hacerle frente a la inseguridad y resolver los problemas que aquejan a Nuevo León, se definió Karina Barrón al registrarse como candidata al Senado de la República.

La legisladora federal quien solicitó licencia, llegó ataviada con sombrero vaquero y entró a la sede del PRI al ritmo de una batucada y en medio de gritos de simpatizantes.

Barrón es abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada también por el PAN y PRD.

“Yo no me rajo, yo hago política en la calle y no en la onda plurinominal”, expresó. “Yo todo lo he ganado en la calle y siempre me ha tocado vivir a contracorriente, esta no va a ser la excepción”.

Indicó que su trabajo es todos los días.

“No son nada más 24 horas, sino 24 X 7, y creo que eso se va a demostrar. Vamos a abrir caminos donde no los hay. Para trabajar nos pintamos solos”, expresó. “Sepan que aquí tienen a una vieja entrona que no se raja, que no tiene miedo y vamos a buscar lo mejor para Nuevo León”.

Barrón todavía no sabe quién será su compañero o compañera de fórmula, pero aseguró que ella va de primera.

“Sabemos que hay muchísimo por hacer en este estado, estamos hundidos en la inseguridad”, aseguró. “Creo que se requieren acciones en temas de seguridad y en temas que no están estables y estoy lista para seguir jalando por Nuevo León.

“El compañero de fórmula debe ser alguien de Acción Nacional y esperemos el registro en los próximos días”.

Sin tener todavía un proyecto de campaña, Barrón señaló que recorrerá Nuevo León de norte para escuchar las necesidades de la gente y resolver temas como inseguridad, medio ambiente y falta de agua.