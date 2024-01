Acusan a PRIAN de vandalizar nuevos autobuses

El Gobierno del estado acusó al PRIAN de vandalizar las nuevas unidades de transporte urbano con la finalidad de sacarlas de circulación y que la movilidad caiga en una crisis.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, coincidieron en señalar que varias unidades han sido apedreadas.

“Fíjense los idiotas que vandalizan los camiones nuevos con el único afán de que tengamos que sacarlos de circulación para arreglar el vidrio”, dijo García. “Ahí está la gente, haciendo fila en el frío después de 30 años que llegan camiones nuevos y no chatarras, como los tenía el PRIAN”.

Es tanta la envidia, dijo el ejecutivo estatal, que los cristalean (las unidades).

“Los cab… para sacarlos de circulación; hoy les digo no se van a salir con la suya..Tenemos refacciones de a madre, no van a sacar ni un camión y los vamos a agarrar y meter a la cárcel porque ya Nuevo León no quiere saber nada del PRI y del PAN. Vamos a sacar a la vieja política este verano. ¿Me ayudan?”, expresó.

Villarreal agregó que nadie va a parar el avance en la reestructura del transporte urbano.

“Sabemos que hay gente que está, incluso, apedreando las unidades, gente que son los que no quieren que prospere Nuevo León”, expresó Villarreal.

Indicó, sin embargo, que ya sabe quiénes son.

“Pero se esconden tras las sombras pues ya sabemos, son los del PRIAN que están vandalizando las unidades. Ustedes transportistas, bien saben que están quebrando los vidrios, pero nosotros vamos a seguir adelante con más unidades, vamos a seguir adelante con la entrega de las tarjetas Me muevo”, señaló el funcionario estatal.