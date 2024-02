Voto libre y razonado, esperan que siete de cada 10 ciudadanos salgan a las urnas el 2 de junio

Para garantizar la democracia en México diferentes organizaciones ciudadanas de Nuevo León esperan que en las elecciones del 2 de junio, al menos siete de cada 10 ciudadanos, con posibilidad de votar salgan a las urnas.

Durante el anuncio de la Marcha Por Nuestra Democracia, el 18 de febrero, representantes de asociaciones consideraron que este es el momento de que la ciudadanía se una para expresar lo que quiere para el país.

Gerardo Prado, del Frente Cívico Nacional, señaló que una de las fuerzas de la sociedad civil es el voto.

“Es muy importante, necesitamos lograr que, al menos siete de cada 10 ciudadanos salgan a votar y elijan bien a senadores, al Congreso de la Unión. Es tan importante como la elección del presidente”, dijo Prado. “Tenemos que votar para defender la democracia y nuestra libertad. ¡Salgamos a exigir todos!, ¡voto libre!”.

El activista indicó que el gobierno no debe meter las manos en las elecciones.

“Si mete las manos, el voto no es libre... si el gobierno usa dinero público para ayudar a sus candidatos, el voto no es libre... si el gobierno amenaza y censura, el voto no es libre.. si el gobierno busca confundir con propaganda, el voto no es libre”, destacó Prado.

Lo que desean con la marcha del 18 de febrero es exigir que lo dejen votar en paz.

“Y que quiten sus manos de la elección. Tampoco queremos más campañas financiadas por el narcotráfico, que se respete el derecho al voto informado y razonado”, añadió Prado.

La marcha ciudadana se efectuará a nivel nacional y en el extranjero, dijo Ariadna Álvarez, representante de Poder Nuevo León.

Álvarez informó que la cita será a las 12:00 horas y se espera que la marcha inicie en el cruce de las calles José María Morelos e Ignacio Zaragoza para una vuelta completa a la Gran Plaza y concluir en Explanada de Los Héroes.

Como principal oradora de la concentración ciudadana será la periodista y activista social Beatriz Pagés Rebollar.

“Nos sumaremos a la convocatoria que reunirá a miles de ciudadanos libres en 125 ciudades, con más de 200 organizaciones a nivel país y 30 en Nuevo León demandar se respete el voto libre”, expresó.

La representante de México Unido, María Sevilla señaló que el derecho a votar debe ser libre y sin influencias, informado y protegido por las autoridades de todos los niveles y los partidos políticos.

“Está en juego en esta elección de junio 2 la democracia y la libertad de todas y todos los mexicanos. El futuro debe decidirlo la mayoría de los mexicanos sin presiones de ningún tipo”, afirmó Sevilla.