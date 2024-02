“Voy a regresar a terminar mi mandato como alcalde”: Colosio Riojas después de obtener licencia para ir por el Senado

Por unanimidad el Cabildo de Monterrey aprobó, en su primera sesión de febrero, la licencia por 100 días a Luis Donaldo Colosio Riojas para que pueda separarse de su cargo y contender por el Senado; en el mismo evento también se aprobó que Betsabé Rocha quede como encargada de Despacho en la ausencia del alcalde.

“El día hoy solicité licencia al Cabildo, ya está por 100 días a partir de del último día de este mes (a las 23:59 horas del 29 de febrero). A partir el 1 de marzo ya estaré tomando la licencia”, expresó.

Colosio Riojas indicó que conforme va pasando el tiempo se permite ir cerrando cosas y temas.

“Y eso me permite emprender lo que sigue mucho más tranquilo, mucho más relajado porque la verdad he sido bastante negligente con mi futuro político porque no quería ser negligente con mi presente laboral.

“Ahora que la cosas se están acomodando un poquito más ya estoy más tranquilo para poder seguir”.

Colosio Riojas explicó que para poder nombrar a Betsabé Rocha como encargada de Despacho se tuvo que hacer un ajuste. La funcionaria municipal fungía como secretaria de Desarrollo Económico.

Pero para poder aspirar a sustituir a alcalde fue nombrada directora del sistema DIF municipal.

En la sesión de Cabildo los regidores dedicaron emotivas palabras al munícipe quien aseguró que una vez pasadas las elecciones del 2 de junio retomará sus funciones como presidente municipal, independientemente de los resultados.

“Yo voy a regresar a terminar mi mandato como alcalde”, aseguró. “Tengo que separarme de mi cargo porque la ley me lo exige así, pero yo tengo toda la intención de regresar a terminar, eso fue lo que me pidió la gente de Monterrey y voy a cumplirle al 100%”, aseguró Colosio Riojas.

La licencia fue aprobada por unanimidad por el Cabildo regio. Foto: Martín Fuentes

Lo que espera de su equipo de trabajo en la Presidencia Municipal es que se le dé continuidad a todos los proyectos.

“¡Exigiría! Tanto a la persona que va a asumir como alcaldesa interina, como en general a toda la administración que continúen trabajando, tal y como lo han hecho al día de hoy... que no suelten nada, que no se me distraigan con el proceso electoral.

“Monterrey no va a participar en una elección, Monterrey es una ciudad que debe de administrarse y trabajar de la misma forma que siempre. Los que vamos a contender nos separamos de nuestros cargos, precisamente para no afectar la administración municipal”, indicó el abanderado de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.