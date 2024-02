Regiomontana viaja a Mazatlán con su novio y desaparece en el camino de regreso

Después de haber viajado con su novio y otras personas a Mazatlán, la regiomontana Lizbeth Carolina García Aguilar desapareció y su familia no tiene noticias desde el sábado 24 de febrero.

A través de redes sociales la hermana de la joven está solicitando ayuda para tratar de localizarla.

Te puede interesar: Más de 200 desaparecidas en un año; Nuevo León sumergido en crisis de género

“Hola, ella es mi hermana Lizbeth. Desde el sábado a las 5 AM no hemos sabido nada de ella. Había ido a un viaje de dos días a Mazatlán con su pareja Marcos Alberto Rodríguez García y desde ese día su último mensaje fue que ya venía para Monterrey... ya no se volvió a reportar, no le llegan mensajes, su teléfono está apagado”, compartió en Instagram Natalia Aguilar.

Otras personas, allegadas a la chica desaparecida también empezaron a difundir imágenes de la pareja de Lizbeth Carolina con la intención de enontrarlo a él o a la joven.

“Es la última persona que estuvo con GA Carolina (como aparece Lizbeth en Facebook). Amigos, conocidos de él. Se llama Marcos Montana (así aparece en redes). Quien lo conozca ¡ayúdeme a tener información!”, compartió Melissa Valladares en Facebook.

Natalia Aguilar agregó que la última vez que tuvieron contacto con su hermana fue el 25 de febrero cuando se conectó con el celular.

Tampoco se sabe nada del novio de Lizbeth ni de las otras personas que viajaron. Foto: Facebook

“Solamente nos dijo que estaba bien y que no tenía batería y que regresaría al día siguiente”.

La familia se alarmó cuando el lunes Lizbeth Carolina no se presentó en su casa y el celular estaba apagado.

“Llamamos al hotel y nos dijeron que habían salido el sábado en la madrugada, justo cuando fue su último mensaje”, destacó Aguilar.

Los familiares solicitan ayuda para quien tenga alguna información se las proporcione.

Agregó que en el viaje iban siete personas, pero no conocen a ninguna de ellas.

Ya intentaron comunicarse con la mamá del novio, pero tampoco contesta.