Te pueden acusar de cualquier babosada: Mauricio Fernández afirma que el Grupo Rudo de San Pedro existió, pero como concepto

Mauricio Fernández aclaró que el Grupo Rudo, cuya creación se le atribuye, solamente existió como concepto y negó toda relación con el grupo delictivo los Ledezma, cuyos integrantes fueron procesados en Estados Unidos donde purgan condena.

Fernández, quien se reunió con vecinos de San Pedro, en el Club Palestino Libanés para realizar una consulta pública, señaló que si fuera cierta su cercanía con los Ledezma él no estaría aquí en este momento.

“Los procesaron en Estados Unidos y dijeron que trabajaron para un Grupo Rudo mío, pero si hubiera habido algún seguimiento y una realidad de eso yo no estaría aquí... son puras mentiras que te acuse alguien... te pueden acusar de cualquier babosada y siempre buscan vinculaciones para que les bajen las penas”, expresó el panista.

Pero los integrantes del grupo criminal, dijo, están “entambadísimos”.

“Creo que con penas capitales y nunca trabajaron conmigo”.

Aceptó, sin embargo, que uno de ellos trató de ingresar a la corporación policiaca sampetrina.

“Eso sí es cierto... y no se le aceptó, se averiguaron sus antecedentes, que no tenían nada de buenos, y no se le dio entrada a la corporación... sí trató de entrar uno de los Ledezma”, reveló Fernández.

El exalcalde de San Pedro destacó que sobre las acusaciones en su contra por presuntas relaciones con Arturo Beltrán Leyva, todos se desistieron.

“Porque no tienen ningún sentido, todo mundo trata de olvidar que el Negro Saldaña tenía un letrerote en el pecho que decía ´el jefe de jefes´, que fue Arturo Beltrán Leyva... y le pusieron (el letrero) por los secuestrados”, recordó. “Había una molestia de que los Beltrán Leyva, por más cartel que tuvieran, no estaban de acuerdo con los secuestros y aquí tuvímos tres secuestros a la semana, en San Pedro y era el Negro Saldaña.

“La misma organización lo eliminó. ¿Yo qué culpa tengo?.. ese fue el otro incidente muy connotado por el cual me citaron varias veces a declarar, pero pues lo mataron (a Saldaña) en México y creo que tenía varios días de muerto cuando lo encontraron”.

Blindaje para San Pedro

Fernández indicó que, en caso de ganar la alcaldía por Acción Nacional, trataría de volver a blindar el municipio.

“El blindaje es un concepto, igual que la rudeza. Por eso les digo: a ver mencionen a una persona que en 12 ó 15 años se haya quejado de que aplicaron rudeza... no existe porque no existió el grupo o una persona que trabajó en el grupo rudo, no existe”.

Recordó que trabajar con las fuerzas federales le dio muy buenos resultados cuando fue presidente municipal.

“Y te voy a decir por qué, yo lo hice por convenio, está pasado por Cabildo, con la Cuarta Región Militar”, explicó Fernández, “y ese convenio existe en las actas de Cabildo. Para mí es muy importante si se pudiera lograr algo así porque para mi el que tiene la mejor imagen en este país, sin duda, son las fuerzas federales del ejército, les tienen mucho respeto”, destacó.

Durante la reunión con los vecinos, Fernández recogió las inquietudes, que son las mismas que en otras áreas del municipio: seguridad y movilidad.

“Estamos haciendo reuniones como estas, son 400 gentes. La realidad es que son bastante constantes (los vecinos) coinciden muchísimo”.