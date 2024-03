Campaña contra Refinería de Cadereyta es un asunto electoral: PVEM

A pesar de que reconoce que la Refinería de Cadereyta sí contamina, no es la única empresa responsable de la mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, sin embargo, la campaña estatal en contra de la empresa de Pemex es un asunto meramente electoral, dijo Edgar Salvatierra.

El dirigente estatal de PVEM señaló que si realmente la adminstración estatal quisiera hacer algo con el medio ambiente lo hubiera hecho desde que inició la gestión.

“Ya lleva tres años y no han hecho nada. ¿Por qué ahorita que hay elecciones van y se enfocan en lo que la gente piensa o la gente quiere escuchar, que es la Refinería? Y la atacan únicamente a ella, cuando no han hecho ´scouteo´ o un estudio real de cuáles son los contaminantes de Nuevo León”.

Salvatierra recordó que Nuevo León es un estado lleno de empresas.

“Lleno de fábricas, somos un estado netamente productivo, entonces hay muchas emisiones y muchas empresas que están contaminando... que no las quieran tocar o que no les convenga hablar de ellas, porque reciben una aportación o porque están de acuerdo con algunas y no les conviene afectar mingún proceso, eso es otra cosa”, expresó el dirigente del Verde.

Calificó de “muy fácil” irse contra la Refinería, que es lo que todo mundo quiere escuchar.

“Si quisieran hacer algo, que nos diseñen un plan donde van a actuar contra todas las empresas que están contaminando y que se vayan en las noche a ver todas las emisiones que están tirando. Sí hay capacidad, pero no lo quieren hacer”, destacó Salvatierra. “Se están montando en un tema meramente electoral... ya verán que terminando el proceso van a bajar las declaraciones contra la Refinería”.