“Voy a hacer mis pininos”, revela Ramiro Delgado al obtener registro como diputado por MC

Ramiro Delgado reconoció que le falta experiencia política, pero le sobran ganas de ayudar a la gente y lo hará efectivo si es que gana como diputado del Distrito 16 en Apodaca.

El exBronco obtuvo este miércoles su registro como candidato por Movimiento Ciudadano.

“La verdad es que me falta mucho por aprender, voy a hacer mis pininos, pero tengo muy buenos maestros. Mi tío Arturo Delgado Moya era director de la Normal Superior y político de toda la vida, él me va a apoyar bastante”, reveló Delgado.

Los muchachos (integrantes del partido naranja), afirmó, tienen toda la disposición para enseñarle.

“Voy a aprender, pero hay tiempo... tengo tiempo y todas las ganas del mundo”, señaló Delgado. “Gracias a Dios estamos como diputado, vamos a ver qué pasa, vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte”.

Este será un capítulo más en su vida.

“Ya la gente me conoce como músico de toda la vida y vamos a ingresar ahora a la nueva política, vamos a ver qué pasa, vamos a poner de nuestra parte, aportar a la gente, ver qué necesidades hay. Vamos a echarle muchas ganas, a aprender de nuevo”.

Para Delgado es un compromiso bastante grande.

“La verdad, para mí voy a iniciar en esto, nunca había pensado que me fueran a hablar para este ramo, pero me siento muy contento... y como tengo el tiempo disponible, ya no me dedico a la música, me retiré y ahora me voy a dedicar de tiempo completo a lo que es la diputación”.

Reveló que la invitación le llegó del hijo de Óscar Flores.

“Y también el gober me echó una llamada... tuvimos una comida y ahí se dieron las cosas...”, expresó el músico.