En Semana Santa buscarán saldo blanco con operativos del Gobierno de NL y del municipio de Monterrey

Esta Semana Santa Nuevo León estará bien resguardado, el Gobierno del estado desplegará 2 mil elementos, el municipio de Monterrey otros 500, además de integrantes de la corporación de Protección Civil.

Para salvaguardar el patrimonio y la seguridad de los neoloneses, y de los turistas nacionales y del extranjero que visiten Nuevo León durante este periodo vacacional, la administración estatal puso en marcha el Operativo de seguridad de Semana Santa 2024.

El gobernador Samuel García dio el banderazo de salida del operativo Semana Santa 2024.

García señaló que es responsabilidad de la autoridad de los tres niveles de Gobierno, salvaguardar por su integridad para que pasen unas vacaciones tranquilas y seguras.

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro refirió que en el despliegue participan también más de mil 502 elementos entre Protección Civil estatal, municipal y asociaciones y corporaciones para resguardar la seguridad y salud de los paseantes con 179 unidades, 115 ambulancias, 62 máquinas de bomberos, 32 unidades de ataque rápido y dos centros de mando con dos helicópteros.

Navarro, dio a conocer las principales recomendaciones para alcanzar un saldo blanco al término del periodo vacacional como no manejar cansado, no mezclar el volante con el alcohol, no prender fuego en las áreas de sierras, bosques para evitar incendios y sobre todo que los mismos los ciudadanos, turistas se cuiden y se sientan seguros en el estado.

Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad, que por parte de Fuerza Civil participarán 2 mil elementos, entre los cuales 144 son cadetes de la corporación que están estudiando en la escuela básica de la Universidad de Ciencias de la Seguridad.

En el operativo participan además 55 vehículos blindados de los conocidos como Black Mamba y también el trabajo cotidiano de nueve helicópteros de la división aérea.Dijo que este despliegue se hace de manera coordinada con la Agencia Estatal de Investigaciones, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y con las policías municipales.

Para garantizar una Semana Santa segura, elementos federales, estatales y municipales realizarán operativos aleatorios en las principales entradas y salidas de Nuevo León.

Monterrey no estará de vacacioes

El Gobierno de Monterrey también arrancó el operativo de protección civil y seguridad para el periodo vacacional de primavera 2024, en el que participarán cerca de 500 elementos de corporaciones y cuerpos de auxilio.

Betsabé Rocha Nieto, encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, dio la orden de salida a un bloque de unidades que participarán en la salvaguarda de la población que acuda a parques, parajes, iglesias y comercios en esta ciudad.

Rocha Nieto conminó a la población a cuidar unos de otros, tomar las medidas necesarias para la seguridad de sus seres queridos en esta temporada y atender las recomendaciones de los cuerpos de auxilio en caso de salir de viaje o a pasear.

Elementos de Seguridad y Protección a la Ciudadanía ya están en las calles. Foto: Cortesía Gobierno de Monterrey

”Se intensifica la vigilancia en colonias con el monitoreo, las torres de seguridad y en la Central de Autobuses y áreas recreativas, de esparcimiento e iglesias, las zonas con mayor aglomeración de personas, con el fin de salvaguardar el bienestar de las familias. La seguridad es responsabilidad de todos”, comentó.

A través de redes sociales, añadió Rocha Nieto, estarán realizando una campaña preventiva en materia de seguridad y protección a los cerros, para que sea un tiempo de esparcimiento.

El secretario de Seguridad y Protección a la Ciudadanía, Alejandro Garza y Garza, informó que el dispositivo estará funcionando hasta el 8 de abril, con la participación de oficiales de Policía, Tránsito, Guardia Auxiliar, Cadetes, así como personal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

Protección Civil Monterrey se anota

Por la temporada vacacional primavera 2024 Protección Civil realiza recorridos preventivos sobre principales avenidas además de puntos fijos en zonas de alta concurrencia de visitantes como parques públicos y cerros.

PC Monterrey también está montando seguridad afuera de capillas y parroquias. Foto: Cortesía PC Monterrey

“Aunado a esto, debido a las festividades religiosas se están realizando visitas a los principales centros religiosos en el primer cuadro de para salvaguardar a la integridad de los visitantes de dichos lugares”, destacó la corporación.

Este operativo se realiza en coordinación con la Policía de Monterrey, Movilidad de Monterrey así como el C4i4.

El equipo

179 unidades.

115 ambulancias.

62 máquinas de bomberos.

32 unidades de ataque rápido.

Dos centros de mando con dos helicópteros.

Recomendaciones

No manejar cansado.

No mezclar el volante con el alcohol.

No prender fuego en las áreas de sierras y bosques.