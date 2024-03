Refinería de Cadereyta enferma a Mariel y Samuel García afirma que ahora sí ¡van contra toda empresa contaminante!

Después de que su hija Mariel tuvo tos durante nueve días y tras llevarla con el pediatra neumólogo quien detectó que la niña tiene una enfermedad respiratoria por la contaminación, Samuel García afirmó que esta vez sí van contra la Refinería y toda aquella empresa que contamine.

El gobernador del estado señaló que Mariel cada vez se ponía peor.

“Obviamente, hablando con el doctor... pues me dijo que ha subido bastante el tema de enfermedades respiratorias, sin duda por la contaminación.Y no quiero decir que no le hayamos echado ganas antes, pero esto ya para mí fue una sacudida de que no podía ser, que no podíamos tolerar ya más contaminación en nuestro estado porque ya es un tema de salud pública”, dijo en una historian de Instagram.

La tarde del martes convocó al Gabinete y tomaron decisiones importantes que van a empezar a aplicarse ¡desde ya!

“La contaminación proviene básicamente de cinco grandes factores: Refinería, pedreras, industria, carros y transporte público. Pedí que, sin excusas, hoy mismo se alineen las cinco y podamos notar una gran mejora en muy breve tiempo”.

García procedió a explicar cuál será el plan a seguir

“Transporte público... vamos a renovar todas las unidades... unidades bajas en emisiones que reducen 96% (las emisiones)... ya hay 2 mil 200 camiones y 400 transmetros bajos en emisiones o eléctricos. Eso deben hacer notar una mejoría”.

Para que haya menos carros se implementará un programa masivo de viajes gratis.

“Para que la gente decida usar el transporte público, que además, tiene internet, seguridad, clima, es un transporte de primer mundo”, explicó el gobernador. “Y en la medida que se use el camión eléctrico o el híbrido en lugar del carro vamos a reducir mucho las emisiones, pero también el tráfico”.

En el tema de la Refinería, García afirmó que ya tienen suspensión definitiva.

“No vamos a escatimar, vamos a ir a inspeccionar hoy mismo que toda las inversión que prometieron se hayan aplicado y estén reduciendo porque esas reducciones, de aplicarse bien, bajarían como un 93% la contaminación de la Refinería.

“En cuanto a las pedreras están todas clausuradas y las que no hoy las vamos a ir a revisar porque no vamos a permitir una contingencia ambiental de este grave daño. Y en cuanto a la industria, Caintra nos demostró con el Pigeca que que, independiente de que sean federal o estatal (las empresas) están invirtiendo 7 mil millones de pesos para filtros, calderas y procesos bajos en emisiones”.

En síntesis, destacó el gobernador, se va a atacar de manera muy agresiva.

“No me importa el costo ni político ni me importa el costo económico, ¡ya basta de niños enfermos en NL por la contaminación!”, señaló. “Vamos con todo muy duros, muy agresivos no quiero volver a ver a mi niña con enfermedades respiratorias porque no fuimos lo suficientemente duros.

“Refinería, vamos por ustedes, no me importa el costo político; pedreras, vamos a cerrarlas todas; los carros, en la medida que disminuyamos y se migre al transporte público.... y la industria, confiamos en que están invirtiendo”.