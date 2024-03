¿Cómo resolverá Adrián de la Garza la inseguridad en Monterrey?

Con inteligencia, capacitación y una buena coordinación, Adrián de la Garza hará frente a la violencia e inseguridad en Monterrey.

En el último de sus eventos de campaña del domingo, de cara a la elecciones por la alcaldía de Monterrey, el candidato por Fuerza y corazón x Nuevo León, recordó que a él le tocó resolver el tema de la inseguridad cuando estaba muy complicado.

“Vamos a repetir la fórmula: inteligencia, una capacitación para tener una policía bien entrenada y coordinación”, explicó.

De la Garza señaló que los niveles de violencia en la capital del estado ya son demasiados.

“Hoy amanecimos con una ejecución en el Centro de Monterrey… muy cerca del Palacio Municipal, muy cerca de Palacio de Gobierno; es una muy clara afrenta de la delincuencia organizada”.

Para combatir la criminalidad, expresó De la Garza, es necesaria la participación de los ciudadanos.

“Yo le pido todo el apoyo a la gente para que en esta coalición (PRI-PAN-PRD) nos ayuden votando por los candidatos”.

El priista también se refirió a la problemática del agua contaminada que se consume en el sur de Monterrey.

“La gente está viendo que el agua está contaminada, que está generando problemas de salud… diarreas o infecciones estomacales, también infecciones en los ojos”.

Calificó de criminal, primero por lo que las autoridades están haciendo y segundo por lo que no le están diciendo a los habitantes de esa área.

“Y tercero porque no lo pasaron por el Consejo (el Gobierno de) Monterrey tiene una silla en el Consejo de Agua y Drenaje”, expresó De la Garza, “ahí es donde vamos a exigir y, no me va a temblar la mano, para exigir en el tema de contaminación y en el tema de agua para que se respete la dignidad, la salud de la gente… sobre todo de esta zona de la ciudad que, repito, es criminal lo que están haciendo”.