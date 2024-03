Acepto ser su piñata, pero ni un dulce me van a sacar.- Mauricio Fernández

Al lanzar su campaña por la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández reconoció que está dispuesto a ponerse de piñata, pero también advirtió que no le van a sacar ni un solo dulce.

El panista inició en Plaza Fátima lo que será el primero de 60 días de recorrer el municipio para garantizar a los sampetrinos que volverá la seguridad.

“Voy hacer más agresivo”, respondió cuando se le mencionó que los grupos criminales son ahora mucho más peligrosos que durante sus dos anteriores administraciones.

Fernández señaló que está arrancando su campaña con el pie derecho y así la acabará.

“No vamos a ganar. ¡Vamos a arrasar! Yo no tengo pie izquierdo”, afirmó.

Sobre los comentarios de sus competidores por la alcaldía quienes señalan que el panista ya no está en condiciones de hacer campaña y mucho menos de gobernar, Fernández prácticamente se burló.

“Anduve en la Isla del Padre… eso de que ya no puedo caminar… ¡achis”, expresó.

“Acepto ser su piñata, pero no me van a sacar un méndigo dulce… ni una colación me van a sacar”.