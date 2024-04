Álvarez Máynez se compromete a crear el Centro Cultural y Deportivo Celso Piña en Monterrey

Justo en el corazón de la cultura vallenata en Monterrey: la colonia Cerro de La Campana, Jorge Álvarez Máynez se comprometió a crear el Centro Cultural y Deportivo Celso Piña.

En su mensaje, desde la tribuna en una explanada de la colonia, el candidato a la Presidencia de México calificó de emblemática esta zona de Monterrey.

“Esta es una colonia emblemática que, como decía Aldo Fasci, le ha dado prosperidad, trabajo, identidad a Monterrey, al país. De aquí ha surgido un movimiento cultural que nos ha puesto a bailar a cientos de miles de personas”, expresó.

Por eso, adelantó Álvarez Máynez, dentro del Programa Nacional de Infraestructura que hará en el próximo Gobierno Federal, se comprometió con los regios a que este será el primer espacio público que arreglará.

“Es mi compromiso con los niños que me plantearon este tema, es aquí. Para que niños de esta colonia jueguen como me gustaría a mí que jugara mi hijo, para que crezcan con las oportunidades que queremos todos para nuestros hijos, para que el sacrificio de no estar con ellos el domingo, el sábado, el lunes en la campaña, valga la pena porque les estamos dando un futuro distinto a los niños vamos a hacer el Centro Cultural y Deportivo, Celso Piña, para La Campana”.

El emecista indicó que es importante que entender que un México de iguales nos hace mejores a todos.

“El país más próspero no es en el que todos tenemos coche, es en el que todos nos podemos subir a un transporte público. El país más rico no es en el que tiene las mejores colonias o las mejores casas, sino en el que todas las personas viven con dignidad.

“Ese es el país que se imagina la nueva camada que está renovando la política en Nuevo León, por eso se ven esos camiones verdes por Nuevo León, que antes no se veían; por eso se ven esos centros como Capullos, que antes no se veían; por eso están llegando empresas, que antes no llegaban; por eso se está arreglando el problema del agua, que es difícil y va a tardar, pero va a llegar; por eso la policía está empezando a ser tratada con dignidad”, señaló Álvarez Máynez.

Destacó que si México decepciona a los niños de las colonias, de las comunidades del sur del país, del norte, del oriente y del poniente, le está fallando a todo el país en su conjunto.

“Nuestros destinos están vinculados”, expresó.