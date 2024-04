¿Qué tan peligrosas serán las elecciones del 2 de junio en Nuevo León?

Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes en toda la historia de México... pero también podrían ser las más violentas de los tiempos modernos. Y para muestra los más de 20 candidatos a puestos de elección popular que han sido victimados desde finales de 2023 y en lo que va del 2024.

“Es un hecho lamentable lo que está sucediendo en México. Nunca antes, previo a una elección, habíamos visto tal cantidad de crímenes relacionados con la política. Es un hecho que las organizaciones criminales están inflitradas en el proceso electoral”, señaló el abogado Tristán Macías.

El más reciente caso ocurrió la noche del lunes cuando Gisela Gaytán, abanderada de Morena rumbo a la alcaldía de Celaya, fue victimada.

“Esperamos y que las elecciones no estén manchadas de sangre. Habrá ciertos riesgos, pero especialmente en el centro y sur de México, no tanto acá en el norte donde hasta el momento todo se desarrollado en paz”, agregó Macías.

Sin embargo, advirtió que no todo está escrito en materia de seguridad

“No temo...”

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia viaja por carretera cuando se trata de visitar ciudades cercanas en el mismo día.

Así lo hizo el 20 de marzo cuando viajó de Nuevo Laredo a Monterrey, considerado uno de los tramos más peligrosos.

Sin embargo, cuestionada sobre si se ha sentido insegura, durante una conferencia de prensa respondió simplemente: “No temo por mi integridad”.

Esperan que los ciudadanos salgan a votar

Diego Garay Correa, presidente estatal del PRI en Nuevo León, espera que la violencia generada en otros estados no llegue a la entidad.

“Ojalá y no nos afecte para que la gente salga a votar”, expresó e líder priista.

Descartó blindar a sus candidatos durante el proceso de las campañas.

“Hasta ahorita no lo hemos necesitado, esperemos no llegar a eso, no solamente por la integridad de los candidatos, lo primero es la seguridad de los ciudadanos”

Se sienten seguros en NL

Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera, dupla emecista rumbo al Senado, descartó sentir temor durante su campaña.

De hecho, Herrera dijo que ha recorrido, sin problema y varias veces todos los municipios del estado.

“Nunca he sentido ningún miedo. Nunca ha pasado nada”.

Herrera y Colosio Riojas no tienen ningún temor de salir de campaña.

Mientras que Colosio Riojas también descartó que vaya adoptar algún tipo de seguridad.

Sin amenazas

Aunque Hernán Salinas Wolberg, presidente estatal del PAN, aseguró que ninguno de sus candidatos ha recibido amenazas o se sienten atemorizados por hechos en México, no descartó blindarlos.

“Esperemos que no haya necesidad, pero estamos atentos y, si en su momento hay alguna situación que nos alerte, lo haremos público y tomaremos las medidas necesarias”, aseguró el panista.