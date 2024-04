Soy anti baches.- Mauricio Fernández

Aunque parece que Guadalupe y Apodaca lideran a los municipios con más baches, San Pedro también lidia con esta problemática y el panista Mauricio Fernández, candidato a la alcaldía ya pidió un inventario para saber cuántos hay en este ayuntamiento.

“¿Dónde hay más baches..? En Valle Oriente, en el Casco. Pero no debe haber en San Pedro, yo soy anti

baches”, dijo Fernández.

El problema, añadió, es que cuando llueve se hacen “albercas”.

“Zanjas enormes. Es un problema que tienes qué atenderlo desde que está localizado. Te cuesta una fortuna arreglarlo”.

Fernández ha sostenido encuentros con vecinos de diferentes sectores de San Pedro quienes le han expresado preocupación por tres temas en especial: seguridad, movilidad y desarrollo urbano.

“En el tema de movilidad hay un atascadero de vehículos. La actual administración no hizo un buen trabajo... en seguridad ¡reprobadísimo!, en desarrollo urbano ¡reprobadísimo! No le entendieron al tema”, expresó.

Los vecinos se quejan que en el tema de la seguridad hay ausencia de presencia policiaca.

“Todo mundo se queja de un deterioro de atención policiaca o de prepotencia de los policías contra los ciudadanos”, reveló Fernández. “Eso es algo que a mí no me gusta, deben estar en armonía con los ciudadanos y no prepotentes, para nada”.

En caso de llegar a la alcaldía Fernández anunció que buscaría eliminar el organismo de San Pedro Parques porque genera grandes afectaciones al erario público y tiene descuidados los espacios pequeños.

Este órgano, advirtió, le cuesta al municipio 180 millones de pesos.

“Y sus funcionarios ganan más que el mismo alcalde”.

Para abril... y para mayo

El eje de gobierno de Fernández estará integrado por 85 aspectos que próximamente dará a conocer.

“Entre abril y mayo vamos a irlos dando a conocer, son parte de las propuestas. Entre ellas podemos decir el mantenimiento de los parques, calles y la necesidad de una clínica de salud para los vecinos de la zona”.

Fernández no tiene duda de su victoria en las elecciones del 2 de junio.

“¡Vamos a arrasar! Y les diré una cosa muy importante, yo no estoy peleando una silla, estoy peleando la gobernabilidad del municipio, para que todos estemos bien”, destacó el panista.