Denuncia Mauricio Cantú González que Ieepc “congela” a candidatos de Morena en NL

Mauricio Cantú González, la apuesta de Morena para la alcaldía de Monterrey, denunció que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (Ieepcnl) tiene congelados a los candidatos del partido a las presidencias municipales de los 51 municipios de la entidad.

Este sábado, Cantú González se presentó, acompañado de simpatizantes, en las instalaciones del Ieepc para exigir “que se dejen de hacer locos” y les permitan hacer campaña.

“Tenemos una semana menos, ya Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza tienen una semana completa y a nosotros nos tienen congelados sin poder salir a las calles”, reveló el morenista.

Sin embargo, su reclamo parece haber tenido eco pues el Instituto sesionará este domingo a las 09:00 horas.

“Esperemos que se dejen de hacer locos, nosotros hemos cumplido”, expresó Cantú González, “desde hace dos semanas tenemos la planilla completa de regidores y síndicos.

“Que nos aprueben porque si no, no podemos salir a las calles, no podemos en redes sociales ni en los medios salir a dar nuestras respuestas porque estaríamos rompiendo la ley”.

Los 51 municipios están en la misma situación: los candidatos a las alcaldías de Morena no han sido aprobados.

“En caso de que (el Ieepc) no nos favoreciera ya sería una cuestión de tribunales, pero eso nos entorpecería. Serían más días y cada día que pasa son 24 horas menos de estar con la gente, de poder dar nuestras propuestas, de estar en campaña”.

Aceptó que los morenistas están siendo afectados.

“Hay una inequidad en la contienda, está afectando totalmente que sea parejo el piso porque ya tienen Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza una semana más.

“No me siento en desventaja. ¡Vamos a arrasar y vamos a ganar! Aquí el problema es que no nos dejan salir a campaña por un retraso del Instituto y ya logramos hace unos minutos que convocaran a las 9 de la mañana para esta sesión”.

Esto no garantiza que aprueben las candidaturas de Morena.

“Pueden sacar y dilatar y decir que en algún municipio falta algún papel y seguir dilatando el proceso”, expresó Cantú González.