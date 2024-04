La administración de Adrián De la Garza en Monterrey operó con un sistema de “moches” a cambio de otorgar licencias y permisos de construcción irregulares, lo que ocasionó la pérdida de vidas, denunció hoy Movimiento Ciudadano.

En rueda de prensa encabezada por el abogado Miguel Meza, especialista en temas de combate a la corrupción, se presentaron como prueba videos en los que se ve a funcionarios de De la Garza recibiendo sobres con dinero en la Oficina de Control Urbano.

Los videos pertenecen solo a los dos últimos días de la administración de Adrián De la Garza, debido a que el resto de las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron borradas por los del PRIAN antes de irse.

“Este es el primer capítulo de una serie que se va a publicar cada semana, cada semana se va a mostrar un mecanismo diferente de como establecieron sistemas de corrupción con mecanismos bien identificados con una cabeza, a la cabeza de todo esto estaba Adrián de la Garza y de sus principales secretarios de gobierno y otros servidores público”, explicó.

Movimiento Ciudadano revela “moches” de Adrián de la Garza en Monterrey

“A lo largo de seis años saquearon al municipio y desde antes de eso y después de eso han abusado del poder en el estado controlando la Fiscalía, controlando los tribunales, controlando en realidad cualquier lugar donde alcanzan a tener un pequeño o gran coto de poder, como en el Congreso del Estado”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, su titular Roque Yáñez Ramos era el encargado de controlar los moches que se recibían a cambios de permisos de construcción o para levantar suspensiones a edificios que no cumplían con la norma, para los que tenían un mecanismo.

Primero clausuraban o suspendían obras de construcción, para exigir un soborno a cambio de levantar la medida y dejarlos continuar la edificación.

Y segundo, los inspectores exigían moches para otorgar cualquier tipo de permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a partir de estos sobornos se dieron licencias de construcción, sin que los proyectos cumplieran con las normas, sin que hubiera agua suficiente en la zona de asentamiento de los proyectos.

Durante la rueda de prensa, se presentaron los videos en los que se muestra cómo los moches se recibían en la oficina de Control Urbano, por Arturo Treviño Martínez o por el propio director de la misma Rafael Herrera Villanueva.

“Con las cámaras de seguridad del municipio prendidas, a plena luz del día, sin esconder nada, para cobrarles sobornos a los ciudadanos, ya dijimos para levantar suspensiones o para otorgar permisos”, añadió.

“Estos sobornos se hacían frente a las cámaras de seguridad por un motivo que es, que querían ver que los corruptos no se robaran los moches para su propia bolsa y se lo dieran a sus jefes”.

Roque Yáñez, quien tenía el control de las cámaras, vigilaba cuando y quien le habia entregado dinero vía moches a los servidores públicos a su mando.

“Es un sistema de corrupción que estaba bien construido y que tenía hasta mecanismos de rendición de cuentas al interior para que el secretario de Adrián De la Garza supiera cuanto se robaban y entonces se pudieran repartir el botín”, explicó.

En un segundo video, aparece Imelda Patricia Chapa, entra a la oficina de Treviño Martínez y coloca un sobre con dinero en una carpeta que esta en el escritorio del funcionario.

Chapa ha sido relacionada en múltiples casos de corrupción en la construcción de edificios y el otorgamiento de permisos irregulares, aprovechando que fue funcionaria de la secretaría que los otorgaba.

También fue señalada como responsable de los permisos irregulares para la operación del Casino Royale, donde murieron 53 personas tras un atentado terrorista, en el que no funcionaron los mecanismos de evacuación y de protección civil.

La misma fue citada por el Congreso local en el 2011 para que aclarara su participación en este y otros casos de corrupción, pero los prianistas no la sancionaron.

Glen Villarreal, candidato a diputado local del Distrito 10 en San Nicolás, señaló al respecto del caso del Casino Royale, que es una de las tragedias que más han marcado a Nuevo León, y que desde este gobierno se busca que los actos de corrupción no vuelvan a afectar la vida de personas.

“Esa ha sido la tragedia más grande que Nuevo León ha vivido en su historia, no nos lo tomamos a la ligera, es importante que no olvidemos, que esto no fue un accidente, esto pasó porque hay gente en los gobiernos de la vieja política recibiendo moches para hacer mal las cosas, y estas decisiones por ganarse un peso cuestan vidas”, expresó.

Luego de esta participación el experto en corrupción, señaló a Imelda Patrica Chapa, ya como ex funcionaria y luego de haber otorgado el permiso para la construcción de Vía Zócalo, un complejo habitacional y comercial en el Barrio Antiguo, fungió como perito externo para lograr un amparo que permitió siguiera la construcción.

Como estos casos, dijo el abogado, hubo muchos con los que Adrián De la Garza y sus cómplices no solo se hicieron de millones de pesos, sino que ocasionaron muertes inocentes. la próxima semana, advirtió mostrará un nuevo escándalo de corrupción del candidato del PRIAN.