¡Llegó la modernidad a las elecciones! Instalarán 27 urnas electrónicas en municipios de Nuevo León

Porque es prioritario impulsar el uso de herramientas tecnológicas para el proceso de votación en las elecciones del próximo 2 de junio, en Nuevo León se instalarán 27 urnas electrónicas en casillas especiales.

Este martes, la Junta Local Ejecutiva Nuevo León del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la manera en que funcionarán, resaltando beneficios como seguridad y rapidez al momento de obtener los resultados de la votación.

Durante la presentación en las instalaciones del Campus de la Universidad Regiomontana, Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del INE Nuevo León, señaló que por primera vez se utilizará la urna electrónica como medio vinculante en el estado.

“Han habido diferentes modelos de urnas, la primera vez que se utilizaron en el proceso de elección fue en 2009″, dijo.

Castro Ramírez señaló que fue hasta el 2023 durante el proceso electoral en los estados de Coahuila e Hidalgo cuando se utilizaron de forma definitiva.

El uso de las arcas permitirá que el conteo de resultados sea más rápido y seguro. Foto: Martín Fuentes

“Aquí se van a implementar en casillas especiales”, añadió. “Es prioritario impulsar el uso de herramientas tecnológicas para el proceso de votación”.

En estas urnas se podrá votar por la presidencia, senadurías, diputaciones locales, federales y ayuntamientos.

Óscar Escobedo Licona, subdirector de Estadística del INE, detalló los beneficios.

“Hay disponibilidad inmediata de resultados con independencia de elevada cifra de electores atendidos, altos niveles de participación y más elecciones a computar”, dijo.

Escobedo Licona agregó que los resultados están libres de errores, hay una simplificación de operación de la casilla y automatización del proceso de escrutinio y cómputo.

Otro beneficio, señaló, es la alternativa a futuro de ampliar las posibilidades de sufragio de las limitaciones geográficas.

“Además se aprovecha que se instalan en domicilios aptos para utilización de equipo de cómputo y con dos personas comisionadas del INE como apoyo técnico”.

Hasta mil personas podrán emitir su voto, según el ámbito geográfico electoral correspondiente a su domicilio.

Al no estar conectados a internet estos aditamentos no son hackeables por lo que los resultados no podrían ser manipulados.

Las arcas estarán distribuidas en municipios como Monterrey, Escobedo, San Pedro, Apodaca y San Nicolás.

“Lo que buscamos es que estuvieran lo más accesibles y céntricas posible para poder atenderlas, digamos, de forma rápida. Es un tema meramente técnico”, agregó Escobedo Licona.

Detalló que para las casillas básicas y contiguas todavía no hay una fecha para que las urnas instaladas sean electrónicas.

“Solamente serán las (casillas) especiales y dentro de dos o tres procesos federales más”.

Durante la presentación se realizó un simulacro en el que se demostró que se ahorran hasta 38 minutos en el proceso de votación y de conteo de votos porque todo es completamente automatizado.