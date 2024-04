“Ningún otro candidato va a trabajar por los niños como yo”, Mariana Rodríguez firma Pacto por la Primera Infancia

Al firmar el Pacto por la Primera Infancia, que garantizará los derechos de los niños de Monterrey, Mariana Rodríguez aseguró que se convierte en la primera aspirante a la alcaldía de en signar este documento.

La candidata a la presidencia municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano encabezó el evento en el que estuvo acompañada por Jonathan Castillo, coordinador regional del Pacto por la Primera Infancia, y Mariana Villalobos, presidenta de Infancia Plena AC.

Rodríguez destacó en que su plan de trabajo brindará brigadas permanentes de “cuidados hasta tu casa”, para que los médicos estén atendiendo a todos los niños y a las personas con discapacidad.

“Empecé a trabajar por la infancia antes de ser mamá, yo me convertí en mamá, antes de ser mamá de Mariel porque los niños de Capullos me hicieron mamá del corazón.

“Nosotros vemos en Capullos, ya las historias en la última instancia de violencia, abuso sexual, de abuso psicológico, de falta de identidad por la falta de Registro Civil, y de muchas otras situaciones muy lamentables que sufren nuestras nuestros niños del estado”, expresó.

El compromiso, realizado en conjunto con la sociedad civil, tiene como objetivo hacer de la Primera Infancia una prioridad nacional.

Esto se logrará a través de una serie de acciones para este sector, con iniciativas y la disposición de recursos para alcanzar metas nacionales en el marco de las atribuciones como gobierno municipal.

“En Capullos, la mayor cantidad de niños que tenemos son de Monterrey. Entonces ahí tenemos un foco rojo muy importante en el que estos datos nos invitan a que los niños tienen que ser el principal objetivo de este gobierno municipal que voy a encabezar, estoy segura”, garantizó.

Muchas veces, añadió, al hablar de los niños se conceptualiza la palabra futuro.

“Pero lo que hagamos o dejemos de hacer por ellos hoy en día va a impactar en nosotros mismos, porque ellos, al final de cuentas, mañana van a tomar las decisiones por nosotros.

El evento se efectuó en la casa de campaña de la emecista. Foto: Cortesía Campaña Mariana Rodríguez

“En nuestro recorrido hemos visto una falta de atención médica muy importante en nuestros niños, son niños, que si bien su diagnóstico podría mejorar mucho con la atención necesaria, con la atención médica, con los medicamentos, con aparatos de movilidad, son invisibles para la sociedad porque no salen de su casa y no tienen las herramientas sus familiares para sacarlos de su casa”.

Si como municipio o estado no se busca a esos menores, agregó la candidata naranja, no van aparecer y no serán parte de la sociedad.

En este pacto se dará a los chicos las herramientas necesarias.

“Y lo que no pueda atender el municipio en temas de salud se canaliza directo al Estado”, aseguró Rodríguez, “este pacto nos compromete mucho y estoy segura que ningún otro candidato va a trabajar por los niños como yo lo he hecho y demostrado, ahí sí les digo, tengo más experiencia que ellos en este tema”.

La semana pasada, Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera, aspirantes al Senado también firmaron el pacto por la primera infancia.

Estas son las 12 iniciativas que conforman el pacto:

1.- Disminuir a 40% la pobreza y a 9% la pobreza extrema en primera infancia.

2.- Reducir a 8% la desnutrición crónica, y a 5% la anemia y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años.

3.- Incrementar a 75% la lactancia en la primera hora de vida y a 50% la lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de 6 meses.

4.- Lograr que 90% de niñas y niños de 1 y 2 años reciban todas las vacunas que les corresponden.

5.- Aplicar el tamiz neonatal al menos al 90% de las niñas y niños recién nacidos, brindar atención especializada a partir del diagnóstico, e incrementar a 80% la cobertura en educación y servicios de salud para NN con discapacidad.

6.- Incrementar a 90% el porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con un adecuado desarrollo infantil temprano y a 50% la cobertura de evaluaciones de desarrollo anuales.

7.- Lograr que el 20% de NN menores de 3 años reciban educación inicial en cualquiera de sus modalidades.

8.- Asegurar que el 85% de las NN a partir de los 3 años reciban educación preescolar de calidad.

9.- Alcanzar al 30% de las familias con niñas y niños menores de 6 años con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible.

10.- Lograr que el 90% de las NN estén inscritos en el

Registro Civil antes de cumplir 1 año y que a los 5 años todos se encuentren registrados.

11.- Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia, al disminuir en 20% el uso de métodos violentos de disciplina y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de NN menores de 6 años.

12.- Incrementar en 10% la participación de madres y padres en actividades de juego con sus hijas e hijos menores de 5 años; así como incrementar la disponibilidad, acceso y calidad de espacios públicos para el juego de la primera infancia.