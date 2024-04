Inseguridad ahuyenta a empresarios y estanca proyectos.- Mauricio Cantú González, candidato a la alcaldía de Monterrey

La ola de violencia que azota al área metropolitana de Monterrey y a municipios rurales no solo está afectando a esos ayuntamientos sino que provoca el estancamiento de nuevos proyectos y ahuyenta a los empresarios.

Esta fue la consideración de Waldo Fernández, candidato al Senado y de Mauricio Cantú González, aspirante a la alcaldía de Monterrey, ambos por Sigamos Haciendo Historia.

En una reunión convocada por la Agrupación de Emprendedores MiPymes de Nuevo León, Cantú González compartió su visión de la ciudad y las propuestas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que, a la par de su crecimiento, abonen al mejoramiento de la ecología.

“Lamentablemente el potencial de la ciudad aún no se ha podido alcanzar. Mi compromiso sería trabajar para atender las causas y tener una mejor policía que se encuentre capacitada para reaccionar ante el crimen”, expresó Cantú González.

El morenista señaló que es muy importante impulsar a las pequeñas y medianas empresas y a las micro también porque son la columna vertebral de la economía, generan trabajo y muchas de ellas tienen diversos problemas, especialmente los que conciernen al municipio,

“Hay un rezago enorme, la tramitología, ¡enorme!y eso es por ineficiencias, por corrupción y por no saber utilizar la tecnología a nuestro favor”.

Dijo que aquí no es inventar el hilo negro o el agua tibia, sino hacer lo que ya está disponible para digitalizar los trámites, que sean en línea.

“Esto no solamente beneficia las empresas que ya no tienen que estar tediosamente acudiendo a instancias y donde personas tienen que estar revisando”, señaló. “Por medio de un algoritmo se sabe si se cumple o no se cumple y sí se cumple, de acuerdo a un plan bien establecido de desarrollo urbano, se da el permiso”.

Esto, advirtió Cantú González, tiene que ir con un programa de armonía con la naturaleza que incentive las áreas verdes, los huertos urbanos en los espacios públicos, así como en los negocios y en las casas.

“La captación de agua de lluvia, que las construcciones, y esto no va a costar más, esto es simplemente encausar bien los permisos y las construcciones sean en armonía con la naturaleza”.

Cantú González señaló que actualmente ya se está viendo el efecto de no tener esta planeación.

“En la contaminación que tenemos, en el desabasto de agua. Ha sido algo que se ha venido acarreando de décadas y que el gobierno actual lo ha manejado peor que los anteriores”, afirmó el candidato.

Con el uso de la tecnología, aseguró, se evita la corrupción.

“Y hasta en el gasto corriente se ve reflejado porque te ahorras también el tener tantos burócratas”, destacó.

En la reunión hubo más de 20 empresarios y Cantú González les dijo claramente: “No podemos esperar que ustedes tengan solamente utilidades. Sí queremos que les vaya muy bien, pero el análisis también es ambiental”.

Cantú González indicó que en su administración se darán las condiciones necesarias para agilizar los trámites y evitar la obstrucción gubernamental a las compañías, situación que es ocasionada por contratos y negocios turbios por parte del municipio y que complican diariamente la vida de las y los empresarios.

“Un gobierno tiene que ser un facilitador, tiene que buscar que el potencial de su ciudad se detone. Cualquier candidato que les diga que va a solucionar todo, está mintiendo. Yo vengo a generar condiciones, oportunidades y proyectos que podemos bajar desde la Federación”, dijo.