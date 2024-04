“Hoy renuncio a esta candidatura”; tras atentado y falta de seguridad, Linda Padilla se baja de contienda por alcaldía de Guadalupe

Linda Padilla, quien aspiraba a la alcaldía de Guadalupe por el Partido Vida, decidió, tras el atentado en su contra y por motivos de seguridad, bajarse de la contienda electoral.

La candidata grabó un video a las afueras del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (Ieepcnl) donde confirmó su renuncia.

El jueves, mientras realizaba un acto de campaña en la colonia Aguilas, la camioneta en la que se transportaba fue baleada, sin embargo nadie resultó lesionado.

“En este momento me encuentro aquí, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León presentando mi renuncia a a mi candidatura como alcaldesa del municipio de Guadalupe por el Partido Vida”, expresó. “Hoy aquí, en el Instituto Estatal ratifico mi renuncia... la entrego, desisto de esta campaña”.

Padilla señaló como motivo principal que no tiene las garantías de seguridad para ella y su familia.

“Para todo el equipo de campaña que trabaja conmigo, que confía en mí. Es una decisión difícil, pero se tiene que tomar; es una decisión que me pone completamente triste, que no me hubiera gustado tener que verme en la necesidad de tomar, pero tengo que pensar en el bienestar, principalmente de mi familia, de todo mi equipo de trabajo y también en mi bienestar”, señaló Padilla.

La excandidata calificó de “lamentables” los hechos.

“No podemos seguir viviendo en una sociedad en donde no podamos transitar libremente por las calles, en donde no podamos elegir libremente quien nos quiere gobernar”, expresó, “pero hoy esta es mi postura, hoy renuncio a esta candidatura”.

Ofreció una disculpa por no tener la “valentía” de continuar en esta contienda, pero para ella es más importante proteger a todo su equipo y a toda mi familia, señaló a punto del llanto.

Este sería el segundo atentado en contra de un candidato del Partido Vida.

Hace 15 días Gerardo Martín Rincón, candidato a la alcaldía de Salinas Victoria, fue amagado durante un recorrido por el área de Mamulique cuando una camioneta Jeep se acercó y sus tripulantes mostraron armas.

En enero, su coordinador de campaña fue asesinado, y en marzo Rincón sobrevivió a un ataque a balazos