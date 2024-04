Mauricio ya no puede ni quiere gobernar San Pedro.- Lorenia Canavati; afirma que Fernández pactó con el PRI

Para Lorenia Canavati, Mauricio Fernández comete actos deshonestos y engaña a los sampetrinos porque “ya no puede”... ni quiere gobernar San Pedro.

La aspirante a la alcaldía por Movimieno Ciudadano aseguró que “El Tío Mau” presta su nombre para engañar a los ciudadanos y ceder el gobierno a lo peor del PRI y del PAN.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Canavati dijo que no permitirá que el candidato del PAN sea solamente utilizado para aparecer en las boletas sin la intención de gobernar, porque ya no puede y no le interesa hacerlo.

“¡Ya lo ha dicho! Es un acto deshonesto que prestes tu nombre sólo para estar en la boleta, y entregues a San Pedro a los panistas malos que roban como priistas malos”, aseguró Canavati. ”Mauricio, todos en San Pedro te conocemos, sabemos que ya no puedes gobernar. A todo el mundo le has dicho que le dejarás el gobierno a otros, porque evidentemente no puedes”, recordó.

La candidata de Movimiento Ciudadano reprochó, además, que Fernández haya pactado con el PRI en busca de permitir el regreso de ese partido al municipio de San Pedro, pese al rechazo de los habitantes

.”También es evidente que pactaste con el PRI. Mauricio, entiéndelo, no puedes…no voy a permitir que engañes a los sampetrinos”.

La emecista reiteró que Mauricio Fernández no tiene la intención de ser alcalde, sino que serían “otros” quienes gobernarían.

“A diferencia de Mauricio que ya no puede: ¡Yo sí puedo!”, agregó. “Lo que San Pedro necesita es una alcaldesa capaz, transparente y presente 24/7 y esa soy yo”.