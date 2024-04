El despegue de NL va ser espectacular; Máynez promete 700 mil empleos para el estado

Jorge Álvarez Máynez anunció que en su gobierno Nuevo León va a despegar aún más, trabajando de la mano de Samuel García y reiteró su apertura a las energías limpias, apostando a un nuevo modelo que permitirá la creación de 700 mil empleos en el estado.

El abanderado emecista a la Presidencia de México, dijo en entrevista que abrirá nuevas oportunidades para la gente de Cadereyta.

“El modelo de energías limpias que estamos planteando va a producir 700 mil empleos y, por supuesto que para nosotros por elemental justicia, esos empleos se tendrían que concentrar en los lugares en los que se pierdan”, expresó Máynez. “Yo quiero que la gente de Cadereyta tenga la certeza de que no va a haber un solo empleo que se pierda en el próximo sexenio a manos de un cambio de modelo. Se trata de hacer un cambio de modelo para que haya más inversión no para que haya menos, para que haya más empleo, no para que haya menos”.

El aspirante presidencial destacó que hay nuevos proyectos que están en marcha para Nuevo León y para el país.

“Necesitamos apostarle a la infraestructura hídrica en este estado, como se ha hecho con Samuel García. Justamente me refería a que si la colaboración, porque se refirió la doctora Sheinbaum a la colaboración que ha habido aquí entre Samuel (Garía) y el gobierno de López Obrador, ¡imagínate con un gobierno como el que vamos a tener nosotros!

Su encuentro con estudiantes de la UDEM fue la visita número 29 a una universidad. Foto: Cortesía Campaña Jorge Álvarez Máynez

“La colaboración que va a haber para Nuevo León va a ser el despegue de este estado en los próximos tres años con el nearshoring, con electromovilidad, con manejo responsable de las finanzas públicas. El despegue de Nuevo León en los próximos años va a ser espectacular; va a vivir la mejor época de su historia”.

Máynez indicó que su plan es transitar hacia el cierre de todas las refinerías y todas las termoeléctricas.

“Porque hay que hay que hacer la transición energética y creo que en seis años podemos avanzar mucho”, afirmó.

Hay garantía para las elecciones

El aspirante naranja dijo que sí habrá garantía para las elecciones del 2 de junio, a pesar de reconocer la presencia del crimen organizado.

“Sí hay garantía para la elección, tampoco lo quisiera sobredimensionar. Yo no me refería a ese tema desde el punto de vista electoral que es un enfoque que se le quiere dar”, señaló Máynez. “Yo no acepto que sea un tema estrictamente electoral, el problema es que el territorio nacional tiene un tema mucho más allá de lo electoral”.

Para Máynez es evidente que una parte del territorio nacional ya no está en manos del estado ni de las instituciones.

“Se ha perdido el control, es un problema muy serio que no se debe de resolver con politiquería electoral sino de forma profunda, de estrategia con un Plan Nacional de Pacificación como el que estamos planteando y esos grupos (criminales) están incidiendo en estados como Michoacán... Guerrero... en muchos estados y no podemos permitir que este país se siga perdiendo a manos del crimen organizado”.