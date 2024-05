(Mauricio Fernández) No aguantó y se fue.- Lorenia Canavati

Tras la actitud de Mauricio Fernández de abandonar el debate entre los candidatos a la alcaldía de San Pedro, su rival Lorenia Canavati, aspirante por Movimiento Ciudadano, simplemente comentó “no aguantó y se fue”.

”La verdad yo no sé de qué se asusta si en el 2015 lo reté a un antidoping… pero bueno. Yo soy de las personas que abro los ojos, no crítico por criticar siempre lo he hecho.

”Soy una persona muy asertiva que quiere abrirle los ojos a los sampetrinos para que no cometan el error que cometieron cuando yo competí contra él en el 2015″, dijo.

Canavati pidió que se recordara esa ocasión.

”Que no se nos olvide. Y este tema, estábamos hablando de seguridad, dije que no podíamos regresar a pactar con el grupo rudo ni tener seguridad en la ilegalidad, una seguridad artificial y pues no aguantó y se fue”.

Fernández se fue con el argumento de que no se le dio derecho de réplica, lo cual no está en los estatutos aprobados para el debate.

Y afirmó que denunciará a Canavati.

”No sé de qué me va a denunciar si todo está en la prensa, todo el pacto con los grupos rudos, lo dijo constantemente, está en todas las publicaciones de aquel entonces”, señaló la emecista. “Yo no dije nada más que lo que él mismo dijo en 2015″.

Canavati descartó que este incidente la afecte en su carrera por la alcaldía.

”¿Por qué me va a afectar a mí? Nos dimos cuenta de que no aguanta cuando alguien dice las cosas como son, abre los ojos a la ciudadanía. Yo siempre lo he hecho así”.

Como activista, expresó, ha luchado por muchas causas durante 20 años y esta no es la excepción.

”No sé por qué ahora se asusta porque levanto la voz ante este tema para que sepamos que la seguridad no se debe se manejar así. El pactar con un grupo solo nos va a llevar a estar peor en el municipio y eso no lo puedo permitir”, señaló Canavati.

Al salir del Ieepcnl, la candidata naranja fue recibida por simpatizantes que la daban por ganadora del debate.