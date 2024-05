Waldo Fernández y Judith Díaz propondrán iniciativa de útiles escolares gratuitos

A pesar de que el Gobierno Federal pone especial énfasis en que la educación es un derecho, todavía hay muchos niños y jóvenes que no entran a la escuela o desertan porque sus padres no tienen capacidad económica para la compra de útiles por lo que Waldo Fernández y Judith Díaz anunciaron la presentación de una inicativa para que el material educativo sea gratuito.

La fórmula de Sigamos Haciendo Historia al Senado explicó la propuesta que presentará en caso de ganar la elección el 2 de junio.

De acuerdo a la Profeco, en Nuevo León el precio promedio de la lista de útiles escolares oscila entre mil 500 y 3 mil pesos, sin incluir el uniforme, zapatos, libros de texto y otros materiales didácticos que se requieren para el desarrollo escolar.

“La propuesta plantea agregar lo siguiente: proporcionar gratuitamente a los alumnos de escuelas públicas de educación básica al inicio de cada ciclo escolar un paquete de útiles y materiales educativos”, explicó Fernández.

El Banco de México ha estimado que en este último ciclo escolar 2023-2024, las familias gastarán entre 3 mil y 7 mil 500 pesos, por alumno, en útiles, calzado, uniformes, cuotas y materiales de mantenimiento.

Además, es un problema recurrente que en épocas de regreso a clases haya un sobrecosto de estos productos.

“La educación pública debe ser gratuita. Tú no le puedes decir a un padre de familia ‘su niño no puede entrar a la escuela si usted no paga las cuotas’; eso no debería estar pasando”, señaló Díaz. “La educación es un derecho, no es un privilegio”.

Esta propuesta se suma a la iniciativa que procura educación gratuita para todos los niveles, que está respaldada por la aspirante a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la educación pública y fomentar el desarrollo del país.