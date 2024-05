Más fresco y vivo, así es el Monterrey que visualiza Mariana Rodríguez

Monterrey revivirá con la plataforma que implementaría Mariana Rodríguez, si gana la presidencia municipal, al convertir los nueve grandes parques de la ciudad en espacios dignos, con actividades físicas y artísticas y culturales.

Rodríguez, aspirante a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, dio a conocer su sexto eje de trabajo denominado “Monterrey Verde”.

El proyecto que tiene la candidata, abarca conciertos de música clásica, compañías de baile, entre otras atracciones como cine en tu parque.

Los nueve parques municipales a rehabilitar son: Parque Lago, Parque Alameda, Parque Aztlán, Parque Canoas, Parque Río La Silla, Parque España, Parque Monterrey 400, Parque Río/Madeira y Parque Tucán.Rodríguez gestionará, además, la conservación del Parque Libertad.

”¿Qué vamos a hacer para construir un Monterrey más verde?, vamos con tres ejes, vamos a reforestar más árboles y bienestar animal”, explicó. “Vamos por la renovación de los nueve grandes parques de Monterrey para tener áreas verdes en nuestros parques, que estén vivas y que estén frescas”.

Señaló que trabajará en renovación de estos espacios

“Sabemos que nuestros parques tienen que darle la bienvenida a todas las personas, sobre todo estos nueve grandes parques porque la extensión territorial es muy muy grande y tenemos que tener áreas para cada uno de los grupos de personas que lo visitan”, agregó.

En total, añadió la emecista, serán 10 grandes y atractivos parques de Monterrey que serán renovados dentro del sexto eje “Monterrey Verde”, donde se desprenden tres núcleos: reforestación, renovación y reactivación.

Entre las prioridades de este ambicioso proyecto estarán la limpieza, mantenimiento y alumbrado de los parques municipales, los cuales contarán con internet gratuito.

”También el Parque Libertad, hemos platicado con los vecinos y con las vecinas, sabemos que ahí estaba el antiguo Penal Topo Chico y que si ya fue un área que fue de conflicto, por así decirlo y luego lo recuperaron los vecinos como un área verde, no se los podemos volver a quitar, por eso ya estamos en contacto con el Gobierno del estado, en donde les platicamos lo que escuchamos en nuestro recorridos y la verdad es que hay muchos otros terrenos que se pueden explorar.

”Estamos muy a favor del Hospital Infantil, sabemos que se tiene que hacer para dar la cobertura universal de cáncer para niñas, niños y adolescentes”.

Sin embargo, señaló, nunca a costa de un área verde y un parque.

“Por eso vamos a recuperar también el Parque Libertad”, garantizó la candidata de MC.

Los espacios contarán con las adecuaciones debidas para ser usados por adultos mayores, personas con discapacidad, bebés, niños, mujeres y hombres, que tengan baños para todas y todos, que cuenten con un lactario y que además le den la bienvenida a las mascotas.

Las mascotas también serán importantes en el gobierno de Rodríguez. Foto: Cortesía Campaña Mariana Rodríguez

Otras medidas serán fomentar el cuidado de estos espacios públicos supervisado por los gerentes de zona para proteger las plazas y jardines las 24 horas, así como una modernización de los parques de barrio y la creación de la policía ecológica.

”Vamos también por el cuidado y renovación de parques de barrio, sabemos que hay muchos otros parques, parques de colonia y algunos pues son chiquitos, otros son grandes y también hay que escuchar las necesidades de los vecinos porque algunas colonias son de adultos mayores y no necesitan tanto juegos infantiles, por eso cada parte de barrio se tiene que rehabilitar a la medida de las necesidades de la colonia”, detalló Rodríguez.

Desde su primer año de gobierno, la candidata tiene proyectado cumplir con su compromiso de cambiarles el rostro a los espacios públicos de la ciudad para que los regiomontanos puedan convivir con la naturaleza y tengan una mejor calidad de vida.

”(Las) Delegaciones municipales contarán con centros de bienestar animal, muchas veces son parte de nuestra familia y si no son parte de nuestra comunidad, pero actualmente existen muchos perros y gatos viviendo en situación de calle que no tienen atención de nadie, es un tema de salud pública cuando no son atendidos, también porque muchas enfermedades se nos pueden pegar también a los humanos.

”Y por eso también necesitamos atender a los animales porque sí son parte de nuestra sociedad, por eso vamos también por campañas permanentes de vacunación y esterilización pero sobre todo unas brigadas permanentes de rescate y de adopción”, destacó la abanderada naranja.