“Es falso”, Pato Zambrano no declina para apoyar a Mariana Rodríguez

A 24 horas de que se encendieron los rumores de que Patricio Zambrano declinaría su candidatura a la alcaldía de Monterrey para apoyar a Mariana Rodríguez,el candidato de Vida Nuevo León, dijo que es falso y acusó a Movimiento Ciudadano de una guerra sucia.

“Es falso que yo esté intentando o que me hayan invitado, siquiera, o que vaya a declinar por la licenciada Mariana Rodríguez”, señaló, “es una es una situación que para mí es muy extraña”.

Pato reveló que se dio cuenta de que Movimiento Ciudadano gastó 50 mil pesos para pautar un video en el que aparece con una calca de Rodríguez y este se volviera viral en redes.

Exento de este acto al gobernador Samuel García y a Rodríguez, su rival por la alcaldía de Monterrey.

“Se me acercan unas niñas que estaban ofreciendo calcas de Mariana y me pidieron un patito (de plástico), me dan una calca. ¡No les iba a cerrar la puerta!.. si ustedes abren la cajuela de mi camioneta se van a dar cuenta de toda la propaganda que tengo de todos los demás candidatos.

“Cuadras más adelante, obviamente que tiré la calca a la basura”.

El video, señaló, generó desinformación y desorientación entre los electores de Monterrey.

Afirmó que dirigentes de diversos partidos, entre ellos del PRI y MC le han pedido que deje la candidatura y apoye a alguno de los otros aspirantes a la presidencia municipal de Monterrey, pero él sigue firme.