Necesita Nuevo León “dientes” para inspeccionar y sancionar a empresas contaminantes

Para que Nuevo León tenga “dientes” y pueda inspeccionar y sancionar a empresas contaminantes, Fernando Margáin Sada propone que la Federación otorgue facultades al estado en materia de medio ambiente.

El candidato al Senado por la fórmula de Fuerza y corazón x Nuevo León calificó de “inaceptable” que los habitantes de la ciudad estén respirando veneno.

“Ustedes saben cómo nos ha afectado. Como nunca hemos tenido enfermedades respiratorias y hasta cáncer. En 2024 solo hemos tenido ¡cuatro días limpios!”, expresó el panista.

Cuestionó qué ha sucedido con el impuesto verde.

“Ya pasaron tres años de la administración y seguimos igual”.

La propuesta de Margáin Sada es que la Federación ceda al estado las facultades y regulación para que se puedan tomar medidas a nivel local.

“Tenemos que ser responsables y exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Tenemos que sacar la política de esto y ver por los ciudadanos”, expresó en rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Policarpo Flores, presidente del PAN Monterrey.

La idea de la iniciativa, agregó Margáin Sada, es impulsar acciones en temas de medio ambiente.

“Tenemos que tomar medidas ambientales con las energías como en California, que el estado tenga ´dientes´. Hace cinco años no se vivía así, no teníamos estas condiciones, no nos podemos acostumbrar a ello”.

Cuestionó qué ha pasado con las pedreras que siguen contaminando.

“A esta crisis de medio ambiente se suman las del agua y la de transporte. Hay una estrategia pública fallida”, señaló Margáin Sada.

Flores añadió que se debe tener mano dura con la Refinería (de Cadereyta) y con las pedreras.