“A mí no me van a detener”, revela Lorenia Canavati amenazas antes, durante y después de los debates

Lorenia Canavati, candidata emecista a la alcaldía de San Pedro, reveló que previo, durante y después de los debates, recibió amenazas y durante una rueda de prensa realizada este jueves, el lugar donde se realizó estuvo custodiado por elementos de Fuerza Civil.

La aspirante naranja señaló que ella directamente fue amenazada y también personal de su equipo cercano.

”Es muy preocupante esto que pasa, pero claramente así como lo vimos hace rato se sienten muy preocupados por lo que estamos haciendo”, dijo Canavati después de la presentación de su quinto eje de gobierno.

Señaló que recibió varios mensajes y, a través de los recorridos en colonia, de que están amenazando a la gente que apoya su campaña.

“Esto quiere decir que vamos muy bien, estamos en la delantera y están asustados”, expresó.

Canavati señaló que usará sus redes sociales para dar a conocer los mensajes que le han enviado para amenazarla.

“Ahorita no puedo hacerlo por el tema legal, todo tengo que revisar con mi equipo de abogados”.

Sin embargo, adelantó que en los próximos días estará viendo la posibilidad de presentar una denuncia.

La galería donde presentó su quinto eje de gobierno ciudadano estaba resguardada por Fuerza Civil. Foto: Martín Fuentes

Aunque a las afueras de la Galería Heart Ego, ubicada en el casco de San Pedro, donde se efectuó la rueda de prensa, se observó a varios elementos de Fuerza Civil, Canavati ignora cuántos fueron asignados para su seguridad.

Aunque tiene seguridad personal desde hace años la custodia de FC comenzó apenas este jueves.

A diferencia de otros candidatos que, tras recibir amenazas decidieron bajarse de la contienda, la emecista confirmó que ella seguirá en campaña por la alcaldía sampetrina.

“A mí no me van a detener... jamás me han podido detener en 20 años y he pasado por muchas... este es un paso más mi lucha con la democracia, con la verdad, con la justicia y la lucha por una mejor comunidad.

“Saben que yo sí puedo hacerlo, saben que puedo hacer que todo el dinero que llega al municipio se invierta realmente para los ciudadanos y temen ante la verdad y ante mi lucha y compromiso con mi comunidad. Sigo adelante con toda mi fortaleza como siempre lo ha hecho”.

Reiteró que verá con su equipo legal cómo procederá porque espera mucho más guerra sucia.

“Estamos preparados para lo que venga...”, destacó.