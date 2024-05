Hay una especie de operación para cuidar a Luis Donaldo.- Waldo Fernández

Aunque están satisfechos con su participación en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Judith Díaz y Waldo Fernández les hubiera gustado mayor número de este tipo de ejercicios los cuales, a su parecer, no se realizaron en un intento por proteger a Luis Donaldo Colosio Riojas.

“Ya estamos por terminar este proceso y me llamó la atención que hay una especie de operación para cuidar a Luis Donaldo… las universidades, las tres más grandes y la pública no hicieron debate.

“¡Es histórico!, ¿eh? Creo que los aristócratas de siempre, que agarran un proyecto sexenal para impulsar a alguien y que no aprenden y se meten donde no deben, de nueva cuenta lo volvieron a hacer; no hubo debates”, expresó Fernández.

El aspirante al Senado por Sigamos Haciendo Historia señaló que “están cuidando” a Colosio Riojas.

“Porque se está cayendo a pedazos su candidatura como se cayó el municipio de Monterrey”.

Tras el debate realizado en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, el morenista señaló que el alcalde con licencia de Monterrey evadió responder de forma concreta el tema de seguridad en la ciudad

“Pues es un poco como gobernó, ¿eh?, evadiendo siempre responsabilidades. Nada es culpa de él, todo es culpa de los demás”, expresó Fernández, “pero a final de cuentas fue un intento de un buen ejercicio democrático”.

Díaz reiteró que Colosio Riojas no le contestó qué va a hacer con el Poder Judicial.

“Y lo que creo yo es que toda la respuesta que nos dio en el tema de seguridad no cambia la percepción de inseguridad que sentimos los que vivimos en Monterrey.

“Seguimos siendo siete de cada 10 los que no nos sentimos seguros en Monterrey, independientemente de todo lo que quiso explicar”, destacó la candidata.

Expresó que su rival en la contienda por el Senado tiene qué culpar a alguien de esta situación.

“Y pues le echó la culpa al Gobierno Federal, aunque en su momento pidió refuerzos para que vinieran a apoyarle”, recordó Díaz. “Le mandaron más de 350 elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército a auxiliarle en el 2023″.