Partido Justicialista desconoce a Arnoldo Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey

Aunque Arnoldo Cantú, candidato del Partido Justicialista a la alcaldía de Monterrey dijo que, gane o pierda las elecciones, este será el inicio de su carrera, el instituto político desconoció al aspirante tras su actuación en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (Ieepcnl).

Esto, después de que Cantú, durante todo el evento realizado la noche del sábado, se dedicó a denostar la actuación de Adrián de la Garza cuando fue presidente municipal de la capital del estado, en lugar de presentar propuestas de gobierno las cuales, dijo, están en sus redes sociales.

La madrugada del domingo se divulgó en Instagram un video en el que Jesús Daniel Evangelista Moreno, candidato a la diputación por el Distrito 6, de Monterrey ofreció disculpas a De la Garza y a toda la ciudadanía por el desempeño de Cantú.

“Monterrey, buenas noches. A nombre del Partido Justicialista quiero extenderle a toda la ciudadanía una sincera disculpa… al licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos por los agravios cometidos en este debate”, dijo Evangelista Moreno, quien aparece en la grabación junto a Emilio de la Garza, hijo del aspirante de Fuerza y corazón x Nuevo León a la alcaldía de Monterrey.

Expresó que la actitud de Cantú no es lo que expresa los ideales del Partido Justicialista.

“A decir verdad, esta persona no es ni siquiera parte del partido; es un candidato que no respaldamos la mayoría de los integrantes”, destacó. “Nosotros ni lo conocemos, ni sabemos de dónde proviene ni sabemos qué interés respalda, ni sabemos quién le pagó, si es que se le pagó para cometer este agravio en nombre del partido”.

No obstante, Evangelista Moreno reconoció que Cantú tiene un conflicto personal con De la Garza.

“Pero esto no es motivo para echar por tierra todo el trabajo que hicimos durante dos años. Es algo que me deja sin palabras, el ver a esta persona que está pisoteando toda la labor que hemos efectuado.

“Somos el partido más chico de Nuevo León, somos el partido más pequeño, lo reconozco. Pero no por eso vamos a tomar ventaja de un espacio como este”.

El candidato señaló que no pueden permitir destacar a costa de la dignidad de otra persona y denostarla, solamente para ganar visibilidad.

“Ni me parece justo, ni me parece lo más correcto. Y aquí, enfrente de Emilio, hijo del licenciado, le extiendo una sincera disculpa, de veras porque nosotros no encarnamos esos valores.

“El Partido Justicialista busca el equilibrio material y espiritual todo lo que encarna la vida de una persona una persona pública y privada”, añadió Evangelista Moreno.