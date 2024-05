Que no quede huella del pasado… Bronco en cierre de campaña de Lorenia Canavati

Con “zapatos de tacón” Lorenia Canavati se convertirá en la primera de las aspirantes a la alcaldía de un municipio del área metropolitana en cerrar su campaña este 22 de mayo a partir de las 18:00 horas en el parque de béisbol El Obispo, de San Pedro.

Como figura estelar del evento se tiene programada la actuación del grupo Bronco.

La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, anunció su cierre a través de Instagram.

También estará acompañada del candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

Canavati anunció, además, que los sampetrinos tendrán la oportunidad de participar en un “giveaway” para ganarse un lugar en el Meet & greet, con los integrantes de la agrupación y con Máynez.

“Que no quede huella, que no, que no, pero del pasado… todo San Pedro está invitado porque yo sí puedo gobernar para todas y todos”, dijo Canavati.

El evento se llevará a cabo a partir de la 18:00 horas y contará además con la participación de otros dos grupos musicales, sorpresas y diversas actividades para los asistentes.

Canavati señaló que tendrá más invitados especiales, integrantes de la Planilla en Movimiento y de su equipo de trabajo.

La emecista hizo un llamado a los sampetrinos a salir a votar el próximo 2 de junio, por la única opción que garantiza una verdadera coordinación con el estado y los municipios vecinos, para lograr los proyectos, programas y obras necesarias para llevar a San Pedro al siguiente nivel.

“Yo sí puedo, San Pedro sí puede”, afirmó.

Requisitos para participar en el “giveaway”

1. Dar like a la publicación .

2. Seguir a @loreniacanavati.

3. Comentar en la publicación por qué Lorenia es la mejor opción para San Pedro.

4. Y etiquetar a dos amigos en los comentarios.

El giveaway terminará a las 14:00 horas del martes 21 de mayo de 2024 y el sorteo se realizará en vivo por la cuenta de Instagram @loreniacanavati el mismo día a las 16:00 horas.

Se avisará por DM a los ganadores para registrar sus datos e informarles cómo podrán obtener sus acreditaciones.

Podrán participar en este Meet & greet personas de 18 años en adelante que residan en San Pedro.