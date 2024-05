Tragedia en acto de campaña en México: se desplomó escenario y al menos hay nueve muertos

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentó el desplome del escenario en San Pedro, Nuevo León, en el que estaba el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en donde precisó que de forma preliminar, se tiene el registro de cuatro personas fallecidas, pero más adelante la cifra se fue actualizando y el último reporte confirma nueve muertos.

“Lamento el accidente en San Pedro Garza García, causado por un fuerte viento durante el acto al que asistieron Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano y otros militantes, dirigentes y candidatos de ese partido”.

La primera cifra confirmada sobre los decesos fue proporcionada por el gobernador de la entidad: “Según me informa Samuel García, gobernador de Nuevo León, que está en el lugar de los hechos, se reportan cuatro fallecidos y 15 heridos. Abrazo a familiares, amigos de las víctimas y simpatizantes de esa organización. Estamos atentos”.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en los registros de las unidades que hay en la entidad se contabilizaron 18 personas heridas, todas ellas con lesiones leves, solo una con una fractura.

Aunque horas después del desplome actualizó la situación y dijo que varios heridos se trasladaron a unidades de alta especialidad.

“Con corte de las 9:50 pm informamos lo siguiente sobre el accidente ocurrido en San Pedro Garza García, Nuevo León: Han ingresado 35 personas a la Unidad de Medicina Familiar n°7, 3 de ellos fueron traslados a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 21 en Monterrey. Las unidades médicas @Tu_IMSS se mantienen en alerta”.

¿Qué dijo el gobernador?

El gobernador Samuel García confirmó más adelante que eran cinco víctimas mortales y 50 personas lesionadas el resultado del colapso del escenario durante el cierre de campaña de Lorena Canavati.

“Estamos muy tristes yo acabo de colgar con el presidente para informarle que… una tragedia. De manera son cinco personas sin vida y 50 aproximadamente con diferentes tipos de lesiones algunas graves otros medias”, explicó el ejecutivo estatal.

Señaló que siguen esperando resultados oficiales: “Seguimos esperando que la Fiscalía haga su parte. Un poco más tarde les comparto datos actualizados”, añadió.

Erik Cavazos, director general de Protección Civil Estatal, declaró a los medios que el viento que golpeó a San Pedro está considerado como atípico, ya que los reportes meteorológico tenían previsto que las condiciones adversas ocurrieran en la zona serrana.

También dijo que las revisiones previas de protección civil municipal y estatal acreditaron que se contaba con todo lo necesario para llevarse a cabo, por lo que corresponderá a las investigaciones de la fiscalía determinar qué ocurrió, así como los procedimientos legales posteriores para las víctimas.

Poco después, cerca de la medianoche, la cantidad de fallecidos se actualizó a nueve, de los cuales se precisó que nueve son adultos y un menor de edad.

Luego de visitar la Clínica 7, el gobernador Samuel García detalló en su cuenta de X: “lamento informar que hasta el momento el número de personas fallecidas por el accidente asciende a 8 adultos y 1 menor. Los heridos que están en esta clínica ya están estables. Ahora me dirijo a la Clínica 21 donde tres personas están en cirugía”.

Máynez agradece solidaridad

Una vez que el candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, regresó a la zona del desastre, dijo que estará pendiente del estado de salud de los heridos, así como de las víctimas fatales, ya que todos deben tener un alto grado de solidaridad.

“No hay nada que pueda reparar un accidente de esta naturaleza, no van a estar solos en esta tragedia y de las consecuencias que tenga para su vida. Fue una condición atípica, en poco tiempo se desató el viento, no fue una tormenta intensa, confío en que alcalde, gobernador y Protección Civil deslinden las responsabilidades, creo que debe haber absoluta transparencia”.

Ante los cuestionamientos de la prensa, dijo que cuando se dio cuenta que una de las pantallas que estaban detrás de ellos y la batería del grupo Bronco estaba a punto de volar, junto con otras personas saltó del escenario.

Él brincó junto con Laura Ballesteros, quien es vocera de su campaña, por la caída resultó con una pierna fracturada.

También agradeció que cuando platicaba con Samuel García, en ese momento le habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que puso por encima el bienestar de las personas heridas y no los partidos políticos.

Lorenia Canavati, candidata al ayuntamiento de San Pedro por Movimiento Ciudadano, quien cerraría su campaña en el evento que terminó en tragedia, lamentó lo ocurrido, además de decir que la atención a los heridos y familia de los fallecidos es lo más importante.

“No hay palabras para describir el dolor y la tristeza que causa en todos el terrible accidente sucedido el día de hoy en nuestro evento de campaña. En este momento lo único que puedo pensar es en los afectados y sus familias. Mi equipo y yo ya estamos en coordinación con las autoridades para que se les dé toda la atención y apoyo. Ellas y ellos son lo más importante”.